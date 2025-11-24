Koningsweg in Utrecht weer open dankzij nieuwe Damsluisbrug

De Koningsweg in Utrecht is sinds 20 november om 16.00 uur weer geopend voor autoverkeer. De bouw van de nieuwe brug op de locatie van de historische Damsluisbrug is voorlopig afgerond.

De werkzaamheden startten in april 2024, maar lagen enige tijd stil. Begin 2025 werd de bouw hervat. Met de terugkeer van de brug ontstaat volgens de gemeente meer wateroppervlak en worden nieuwe recreatieve mogelijkheden gecreëerd. Ook moet de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie hiermee beter zichtbaar worden.

Historie van de Damsluisbrug

Volgens de gemeente speelde de Damsluisbrug een belangrijke rol in de militaire geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het water onder de brug kon vroeger met houten balken worden tegengehouden, waardoor men omliggende stukken land onder water kon zetten.

De originele brug werd in 1875 gebouwd over het verbindingskanaal tussen de fortgrachten van Lunet I en Lunet II. In 1962 werd zij deels gesloopt, nadat het kanaal eerder was gedempt. De gemeente besloot het kanaal opnieuw te openen en een nieuwe brug te realiseren.

Uit archeologisch onderzoek in 2021 bleek dat de oorspronkelijke fundering nog in goede staat was, waardoor deze opnieuw gebruikt kon worden. De nieuwe brug is geen exacte replica, maar geeft wel een goed beeld van het historische ontwerp.

Tekst loopt door onder de foto

Toekomst van de Koningsweg

In de zomer van 2023 werd bekend dat de Koningsweg opnieuw wordt ingericht. Omdat het riool aan vervanging toe was, greep de gemeente dit moment aan om de straat te herontwerpen tot een fietsstraat met meer ruimte voor fietsverkeer. De maximumsnelheid gaat daarbij omlaag naar 30 kilometer per uur. De werkzaamheden beginnen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 en duren ongeveer anderhalf jaar.