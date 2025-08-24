Koningsweg weer open na gaslek, ook zes huizen tijdelijk ontruimd

De Koningsweg is weer open nadat de straat een aantal uur afgesloten was. Zondagochtend werd een gaslek ontdekt bij een put, meldde Veiligheidsregio Utrecht. Ook constateerde de brandweer gas in zes woningen.

Rond 08.45 uur vanochtend kwam een melding van een gaslucht bij een put op de Koningsweg. “Bij metingen van de brandweer bleek er inderdaad gas in de riolering aanwezig te zijn”, meldde de veiligheidsregio. “Ook in een zestal woningen werden gasconcentraties gemeten.”

De woningen werden ontruimd en de Koningsweg afgesloten. De bewoners konden terecht in het horecagedeelte van de Intratuin. Het tuincentrum was tot 12.00 uur uur gesloten.

De gasleiding is gedicht en de brandweer heeft de woningen geventileerd. Rond 12.30 uur mochten de bewoners terug naar hun huizen. Ook is de Koningsweg weer open.