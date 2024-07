Koninklijk rijtuig van Willem-Alexander en Máxima maakt laatste stop bij Spoorwegmuseum in Utrecht

Het Spoorwegmuseum in Utrecht is een koninklijk rijtuig rijker. Vrijdag werd de Salon Rijtuig 10 (SR10) door Wouter Koolmees, president-directeur van NS, en oud-machinist Geert Zinger (90) overhandigd aan Leontien Lems, directeur-bestuurder van het museum.

De SR10 is het rijtuig dat gebruikt werd door de koninklijke familie. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben de trein vorig jaar juni voor het laatst gebruikt tijdens een staatsbezoek aan België. In 2016 was het rijtuig op station Utrecht Centraal te zien. Koningin Máxima en Koningin Mathilde van België hebben destijds deze trein genomen vanwege de opening van het station.

Het Spoorwegmuseum heeft naast de SR10 nog drie koninklijke rijtuigen. Zo is er onder meer de replica van de SR1 te bewonderen die in 1864 werd gebouwd voor Anna Paulowna, de vrouw van Koning Willem II. Anna Paulowna overleed in 1865 en heeft het rijtuig nooit zelf gebruikt. In 1905 werd de trein gesloopt en in 2010 werd de replica gebouwd die nu in het museum staat.

SR8 en SR9

In 1948 werden twee personenrijtuigen omgebouwd voor de koninklijke familie. De eerste werd in 1953 en was voor prins Bernhard en de prinsessen. Twee jaar later kreeg Koningin Juliana haar eigen rijtuig. Deze SR8 en SR9 behoren nu tot de collectie van het Spoorwegmuseum. Naast de drie rijtuigen is in het museum ook een koninklijke wachtkamer uit 1974 nagebouwd.

Vooralsnog lijkt het erop dat de SR10 het laatste koninklijke rijtuig in Nederland was. Er komt namelijk geen nieuwe trein voor de koninklijke familie. “Wanneer leden van het Koninklijk Huis in de toekomst gebruik willen maken van onze treinen, dan heten wij hen uiteraard van harte welkom”, aldus het Spoorwegmuseum.