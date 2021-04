Koninklijke onderscheiding voor de Utrechtse supervrijwilliger Denise Goossens

Wie je ook spreekt in haar omgeving, iedereen gunt het Denise Goossens van ganser harte. Vandaag ontving zij uit handen van burgemeester Sharon Dijksma een Koninklijke onderscheiding voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor allerlei projecten in haar buurt, Lombok-West, en de stad. Haar motto: “Het kan vaak beter, leuker, prettiger, mooier… maar dan moet je er wel zelf mee aan de slag.” En dat doet ze.

Het was een hele verrassing maandagochtend. Samen met haar man en dochter waren ze naar het Stadhuis gekomen om ‘een tentoonstelling te bezoeken’. Achter de voordeur wachtte echter de burgemeester hen op. Denise is een van de gelukkigen die vandaag een lintje kreeg.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Muntplein

Het Muntplein heeft een centrale functie in Lombok-West. Fraai gelegen aan het water en naast de Abel Tasmanbrug is het er prima vertoeven. Vanaf de eerste warme dagen kun je er zwemmen en relaxen, populair bij gezinnen en studenten uit de buurt.

Een beheergroep is onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen op het plein. De afgelopen 10 jaar was Denise voorzitter van deze beheergroep die 20 jaar geleden werd opgericht op initiatief van bewoners van de wijk. Zij waren de verloedering, de drugsdeals en aanverwante criminaliteit spuugzat.

Er kwam een plan tot herinrichting met plantenbakken en bankjes, en met de gemeente werd afgesproken dat bewoners het beheer op zich zouden nemen. Dat gebeurde en tot op de dag van vandaag zijn omwonenden dagelijks actief om het pleintje tegenover het gebouw van de Rijksmunt netjes, gezellig en toegankelijk voor iedereen te houden.

Tot voor kort onder de energieke leiding van voorzitter Denise die, zoals buurtbewoners zeggen, de dingen niet op z’n beloop laat, haar mond opentrekt als zaken haar niet bevallen en kan bogen op een breed netwerk binnen de gemeente en goede contacten met de wijkagent.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Lombok Anders

Het Muntplein is een van de voorbeelden van Denises actieve vrijwilligersbestaan. Als voorzitter van de stichting Lombok Anders is zij medeverantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt in Lombok, een groot evenement dat duizenden bezoekers trekt en hogelijk gewaardeerd wordt door de ontspannen en gemoedelijke sfeer. Ook onder woonbootbewoners is Denise een bekende verschijning; jarenlang zat zij in het bestuur van SUWO, het Stedelijk Utrechts Woonboten Overleg.

Als arbeidscoach bij Vrijwilligerswerk Utrecht begeleidt zij onder andere een Iraans echtpaar dat op zoek is naar een volwaardig leven in onze samenleving. Dat gaat om adequate huisvesting en het volgen van taallessen tot een opleiding op weg naar werk en zelfstandigheid. Een taaie klus, maar echt iets voor volhouder Denise, zeggen mensen die haar kennen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

“Het gaat bij Denise altijd om de anderen. Ze staat altijd voor iedereen klaar”, zeggen Angelien Borgdorff en Caroline Paauw, buurtgenoten, beiden lid van de beheergroep Muntplein en vriendinnen van Denise. Zij hebben, samen met twee andere buurtbewoners, het initiatief genomen voor de aanvraag van de onderscheiding.

“Ze is voortdurend aan het nadenken hoe dingen beter kunnen, anders, eerlijker. En dat beperkt zich niet tot haar buurt of de stad. Toen zij een rondreis maakte door Indonesië ontmoette zij een taxichauffeur die het erg moeilijk had door de coronacrisis en het wegblijven van toeristen. Nu helpt zij hem door het kopen van mondkapjes die hij fabriceert en zij hier verder verspreidt, zodat er daar weer wat geld binnenkomt. Typisch Denise.”

Veertig jaar actief

Al vanaf haar studententijd, zij woonde toen op de Kanaalstraat, is Denise (1959) positief-activistisch ingesteld. Angelien Borgdorff: “Denk daarbij aan acties tegen de aanleg van de A27 door Amelisweerd en de protesten tegen kernwapens. Ook daar heeft zij zich voor ingezet. En toen haar nu volwassen dochters op basisschool De Brug zaten, was zij een actieve ouder die naast feesten en leuke uitstapjes ook het schoolkamp organiseerde”.

Alles bij elkaar is Denise al veertig jaar een actieve vrijwilliger. “En dat vonden wij een prima reden om haar eens in het zonnetje te zetten”, zegt Caroline Paauw. “We zijn daarom erg blij met deze onderscheiding voor een gewone Utrechter met het hart op de goede plek, die zich graag en zonder morren al jaren belangeloos inzet voor anderen.”

Tekst door Job Post.