Koninklijke onderscheiding voor twee Utrechtse Sporting ’70-vrijwilligers

Twee Utrechters hebben vanmiddag een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van locoburgemeester Maarten van Ooijen. Willem Muilenburg en Bart van Steen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Beiden kregen de onderscheiding vooral voor hun jarenlange vrijwilligerswerk voor de Utrechtse voetbalclub SV Sporting ’70.

Muilenburg is al bijna dertig jaar vrijwilliger. Hij begon als coach, deed allerlei hand- en spandiensten voor de vereniging en kwam uiteindelijk in het bestuur terecht als bestuurslid Jeugdzaken. In 2012 werd hij vicevoorzitter. Van Steen was toen voorzitter. Hij hield zich onder meer bezig met de onderhandelingen met de gemeente over de herinrichting van het complex van de vereniging.

Van Steen zet zich al ruim vijftien jaar in voor de voetbalvereniging. Hij begon ook als begeleider van jeugdteams en als wedstrijdsecretaris. Hij maakte teamfoto’s van de jeugdteams en schreef voor de nieuwsbrief. In 2008 werd hij ook bestuurslid. Hij zette onder andere de Support Desk op. Daardoor heeft de club nu een professionele servicedesk, inclusief digitaal ticket- en volgsysteem.