Koninklijke onderscheiding voor UU-voorzitter Anton Pijpers tijdens afscheid

Oud UU-voorzitter Anton Pijpers is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sharon Dijksma reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheidsbijeenkomst op 13 november. Volgens haar heeft Pijpers “Utrecht en haar universiteit gediend als geen ander”, altijd “met passie, vooruitkijkend en met oog voor mensen”.
Pijpers ontving daarnaast de zilveren penning van de universiteit, bedoeld voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de UU. De penning heeft de inscriptie ‘Anton Pijpers verbinder met hoofd en hart’, vanwege zijn rol als bruggenbouwer tussen universiteiten, regionale partners, samenwerking op de campus en ondernemerschap.
Ook de manier waarop hij dit samen met decanen, studenten en medewerkers heeft gedaan, wordt gewaardeerd.
Van 2017 tot 2025 was Anton Pijpers voorzitter van het College van Bestuur. DUIC blikte vlak voor zijn vertrek nog met hem terug op zijn tijd bij de UU, van student tot universiteitsvoorzitter.
Karin Laglas, voorzitter van de Raad van Toezicht, prees zijn vermogen om mensen samen te brengen en te verbinden. Pijpers zelf zei daarover: “Je moet over je eigen schaduw heen durven stappen als persoon en universiteit, en het gemeenschappelijke en maatschappelijke belang laten prevaleren.”
Ook kreeg Pijpers de provinciale erepenning, uitgereikt door commissaris van de Koning Utrecht Hans Oosters. Deze wordt sinds 1983 uitgereikt aan personen of instellingen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de provincie Utrecht. Ook Oosters roemde zijn vermogen om “met iedereen verbinding te zoeken.”
Proefdiervrij
Pijpers begon in de jaren zeventig als student Diergeneeskunde aan de UU, werd in 1993 hoogleraar en vervulde vanaf 2009 diverse bestuursfuncties.
Pijpers heeft zich zijn hele carrière ingezet voor diergezondheid en -welzijn. Zo integreerde hij als wetenschapper en decaan van de faculteit Diergeneeskunde onder andere dierenwelzijn in het onderwijs en stimuleerde proefdiervrije onderzoeksmethoden.
Ook bracht hij humane (mensen) en veterinaire (dieren) gezondheidsonderzoekers en milieu-experts samen. Dat leidde tot het Netherlands Centre for One Health (NCOH). Het NCOH draagt bij aan inzicht en bestrijding van infectieziekten, die tussen mens en dier worden overgedragen.
Er had ook nog bij kunnen staan dat hij kluste voor investeringsbedrijf EQT van René Kuijten, voorzitter van de raad van advies van het USC en eigenaar van de Stichting Maliebaan 76-78, bekend corps-huis.
Op Kuijtens verzoek zorgde Pijpers ervoor dat de subsidie voor het USC weer werd toegekend nadat deze waren stopgezet na de bangalijsten-affaire.
@Jos: iedereen doet er met name bij de vooraanstaanden goed aan het blazoen van de gedecoreerde na te trekken. Wat mij betreft worden trouwens alleen mensen gedecoreerd die als vrijwilliger om niet werkelijk de samenleving dienen, en niet degenen die altijd goed voor hun werk zijn betaald. Maar dat zal wel een vrome wens blijven.
hmmm okee deze man heeft toch alleen maar zijn werk gedaan, met passie okee prima, maar dat doe ik ook. ik krijg toch ook geen lintje?
En hij verdient nog tonnen ook.
tssss
Dit geloof je toch niet? De man heeft gewoon een baan bij de universiteit gehad. Daar geef je ‘m geen lintje voor. Dat hoort niet. Compleet belachelijk.