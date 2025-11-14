Koninklijke onderscheiding voor UU-voorzitter Anton Pijpers tijdens afscheid

Oud UU-voorzitter Anton Pijpers is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sharon Dijksma reikte de onderscheiding uit tijdens zijn afscheidsbijeenkomst op 13 november. Volgens haar heeft Pijpers “Utrecht en haar universiteit gediend als geen ander”, altijd “met passie, vooruitkijkend en met oog voor mensen”.

Pijpers ontving daarnaast de zilveren penning van de universiteit, bedoeld voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de UU. De penning heeft de inscriptie ‘Anton Pijpers verbinder met hoofd en hart’, vanwege zijn rol als bruggenbouwer tussen universiteiten, regionale partners, samenwerking op de campus en ondernemerschap.

Ook de manier waarop hij dit samen met decanen, studenten en medewerkers heeft gedaan, wordt gewaardeerd.

Van 2017 tot 2025 was Anton Pijpers voorzitter van het College van Bestuur. DUIC blikte vlak voor zijn vertrek nog met hem terug op zijn tijd bij de UU, van student tot universiteitsvoorzitter.

Tekst loopt door onder de foto

Karin Laglas, voorzitter van de Raad van Toezicht, prees zijn vermogen om mensen samen te brengen en te verbinden. Pijpers zelf zei daarover: “Je moet over je eigen schaduw heen durven stappen als persoon en universiteit, en het gemeenschappelijke en maatschappelijke belang laten prevaleren.”

Ook kreeg Pijpers de provinciale erepenning, uitgereikt door commissaris van de Koning Utrecht Hans Oosters. Deze wordt sinds 1983 uitgereikt aan personen of instellingen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de provincie Utrecht. Ook Oosters roemde zijn vermogen om “met iedereen verbinding te zoeken.”

Proefdiervrij

Pijpers begon in de jaren zeventig als student Diergeneeskunde aan de UU, werd in 1993 hoogleraar en vervulde vanaf 2009 diverse bestuursfuncties.

Pijpers heeft zich zijn hele carrière ingezet voor diergezondheid en -welzijn. Zo integreerde hij als wetenschapper en decaan van de faculteit Diergeneeskunde onder andere dierenwelzijn in het onderwijs en stimuleerde proefdiervrije onderzoeksmethoden.

Ook bracht hij humane (mensen) en veterinaire (dieren) gezondheidsonderzoekers en milieu-experts samen. Dat leidde tot het Netherlands Centre for One Health (NCOH). Het NCOH draagt bij aan inzicht en bestrijding van infectieziekten, die tussen mens en dier worden overgedragen.