Kookadvies drinkwater nog steeds van kracht, dinsdag een update

Nog altijd geldt in Utrecht het kookadvies voor drinkwater. Kook het water drie minuten voordat je het drinkt, verwerkt in eten of je tanden ermee poetst, aldus waterbedrijf Vitens. Douchen kan geen kwaad. Dinsdag komt het waterbedrijf met een update.

Het koken van drinkwater is nodig omdat een bacterie – Enterokokken – is aangetroffen in een waterreservoir in Kanaleneiland. Het kookadvies geldt voor de huishoudens die op dit reservoir zijn aangesloten.

Het gaat om huishoudens in delen van Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Groenekan, Maarssen, Oud Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist met de volgende postcodes.

3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3531, 3532, 3533, 3534, 3541, 3542, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3571, 3572, 3573, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3602, 3611, 3612, 3615, 3704, 3721, 3722, 3723, 3731, 3732, 3735, 3737, 3981.

“We kunnen nog niets zeggen over hoe lang het advies geldt”, laat een woordvoerder van Vitens weten. “We zijn testen aan het doen, vanmiddag komen daarvan de eerste resultaten. Morgen krijgen we de resultaten van de tweede test. Dan pas kunnen we de conclusie trekken of het advies van kracht blijft.”

Quookers, koffiemachines

Sinds het kookadvies is uitgegeven, zijn de schappen met water in de supermarkten leeg. Ook vragen veel mensen zich af hoe het zit met apparaten die zijn aangesloten op het waternet en een boiler hebben. Denk hierbij aan Quookers of koffiemachines in de horeca of op kantoor.

Vitens doet daar geen uitspraken over. “Het verschilt per fabrikant hoe warm het water in de boiler is.” Mensen moeten dus zelf controleren of het water dat uit hun apparaten komt, veilig te gebruiken is.

De woordvoerder van het waterbedrijf roept mensen op om vooral geen water te gaan hamsteren. “Laat dat in de supermarkt staan voor mensen die geen water kunnen koken of onderweg zijn. Als je het water thuis drie minuten kookt, is het echt veilig.”