‘Koopavonden en -zondagen schrappen zorgt voor meer drukte en helpt niet tegen corona’

Centrummanagement Utrecht (CMU) waarschuwt in een brief aan burgemeester Peter den Oudsten voor meer drukte in de stad als de openingstijden van winkels worden ingekort.

Het kabinet overweegt om koopavonden en -zondagen te schrappen om drukte in de winkelstraten tegen te gaan. Het CMU pleit juist voor het verruimen van openingstijden voor winkels in het centrum van Utrecht. Volgens de belangengroep heeft de coronamaatregel van het kabinet namelijk een averechts effect.

CMU heeft burgemeester Den Oudsten een brief geschreven over het idee om de koopavonden en -zondagen te schrappen. Daarmee wil het centrummanagement aangeven dat de mogelijke maatregel het Utrechtse centrum niet veiliger maakt.

Ander moment

Volgens het CMU is het op zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur op sommige plekken erg druk in de stad. “Door langer open te zijn geef je mensen de mogelijkheid om op een ander moment te komen”, zegt Jeroen Roose-van Leijden van CMU. De oplossing is volgens hem dus om het winkelend publiek over langere tijd te spreiden. “De uren van de koopavond en -zondag eraf halen, zorgt er juist voor dat meer mensen tegelijk in de stad zijn.”

Naar verwachting worden dinsdagavond nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt.