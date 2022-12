Kop van Lombok wordt veiligheidsrisicogebied vanwege WK-wedstrijd Marokkaans elftal

Om te voorkomen dat er woensdag na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk weer ongeregeldheden ontstaan is een deel van Lombok aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daarnaast komt er op en rond het Utrechtse Moskeeplein extra verlichting, cameratoezicht en wordt het verkeer in de wijk aan banden gelegd. “Het uitgangspunt is om van een volgende overwinning van het Marokkaans elftal een plezierig en veilig feest te maken voor alle supporters”, schrijft burgemeester Sharon Dijksma in een brief aan de raad.

De overwinningen van het nationale voetbalteam van Marokko werd afgelopen keren grootschalig gevierd op en rond het Moskeeplein in Utrecht. Tijdens de laatste twee wedstrijden liepen de feestelijkheden uit in ongeregeldheden. De Mobiele Eenheid van de politie moest beide keren ingezet worden om de rust in de wijk terug te laten keren.

Om te voorkomen dat het aanstaande woensdag weer uit de hand loopt heeft burgemeester Sharon Dijksma samen met het Openbaar Ministerie en de politie zich voorbereid op ‘stevig optreden’ tegen de personen die het feest willen verpesten. Ten eerste hebben de vier relschoppers die na de overwinning op Portugal zijn opgepakt voor woensdag een gebiedsverbod gekregen.

Fouilleren

Naast de extra verlichting, tekstkarren en het aan banden leggen van het verkeer rond het Moskeeplein wordt het politieoptreden verder aangescherpt. “Zo wordt er extra ingezet op het aanhouden van relschoppers en personen die zwaar, illegaal vuurwerk gebruiken als wapen tegen politie of hulpverleners.”

Om dit goed te kunnen doen moeten agenten volgens de gemeente preventief kunnen fouilleren. Daarom is het deel van Lombok dat wordt begrensd door de Vleutenseweg, het Westplein, het water langs de Leidseweg tot aan de J.P. Coenbrug, en de J.P. Coenstraat vanaf woensdag 17.00 uur tot en met donderdagnacht 2.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

In de brief is te lezen dat Dijksma zich beseft dat het om een zware maatregel gaat, die bijvoorbeeld ook buurtbewoners kan treffen die niets met het voetbalfeest te maken hebben. “Daarom wil ik benadrukken dat de aanwijzing van dit veiligheidsrisicogebied noodzakelijk is om het risico op meevoeren en tegen personen gebruiken van zwaar, illegaal vuurwerk aanmerkelijk in te perken.”

Bondgenoten

Bij het bewaren van de rust werken de gemeente en de politie nauw samen met ‘bondgenoten’ zoals jongerenwerkers, buurtvaders en leden van moskeebesturen. Deze partijen zouden de extra maatregelen steunen.

De burgemeester gaat ervan uit dat, wanneer het Marokkaanse elftal woensdag wint, de overwinning feestelijk kan worden gevierd ‘die past bij de geweldige prestatie’. “En mocht het elftal verliezen, dan is de teleurstelling begrijpelijk. Bij die teleurstelling past dan geen geweld maar grote trots en een unieke wedstrijd om de derde plaats op dit wereldkampioenschap.”