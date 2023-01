Koperdieven slaan opnieuw toe; geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch

Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch is donderdag opnieuw verstoord vanwege koperdiefstal. Op hetzelfde traject zorgden koperdieven maandag ook al voor vertraging. Nu rijden er helemaal geen treinen.

De koperdieven sloegen donderdag toe bij de plaats Hedel, in Gelderland. ProRail ontdekte de schade in de ochtend, waarna het spoor om 10.45 uur buiten dienst werd genomen. De schade aan het spoor wordt volgens ProRail zo snel mogelijk gerepareerd, maar de NS verwacht dat er in ieder geval tot 13.45 uur geen treinen kunnen rijden tussen Utrecht en Den Bosch.

Op dezelfde plek vond maandagochtend ook al koperdiefstal plaats. Dat leidde toen tot uitval van treinen tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. ProRail roept de daders op om zich te melden. “Koperdiefstal is levensgevaarlijk, levert weinig op en zorgt voor grote reizigershinder”, aldus ProRail.

ProRail meldde eerder deze week nog dat het aantal gevallen van koperdiefstal in 2022 historisch laag was. Tien jaar geleden waren er jaarlijks in Nederland ruim 500 pogingen tot koperdiefstal, terwijl dat in 2022 nog maar twaalf keer voorkwam.