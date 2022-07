Korte blokkade van distributiecentrum Picnic in Utrecht; tractoren staan nu in de omgeving

Een aantal boeren blokkeerde dinsdagochtend in Utrecht de ingang van het distributiecentrum van Picnic. Na een gesprek met de politie is besloten de tractoren weer voor de toegangsweg weg te halen.

Er staan momenteel zo’n 15 landbouwvoertuigen rond de hekken van het distributiecentrum van de online-supermarkt aan de Neutronweg. Deze blokkeren niet meer de ingang, maar staan opgesteld in het gras. Ondertussen komen er mondjesmaat steeds meer tractoren bij.

Ook de politie is aanwezig. Agenten zouden aan de demonstranten hebben gevraagd ruimte te maken en daar is gehoor aan gegeven. Eén van de aanwezige boeren heeft aangegeven in de omgeving van het distributiecentrum te blijven, om alsnog een ‘punt te maken’.

Albert Heijn

Maandag werd in Utrecht een distributiecentrum van Albert Heijn geblokkeerd door demonstranten. Volgens de politie worden er vanuit deze plek aan ‘veel’ kwetsbare groepen boodschappen geleverd.

De politie besloot maandag op een gegeven moment over te gaan tot handhaving omdat, naar eigen zeggen, ‘de blokkade al enige tijd gaande was’. “De afweging was dat de aanvoerlijn van voedsel naar zorginstellingen geen gevaar mag lopen.”

Agenten hebben daarom verzocht de blokkade op te heffen en duidelijk gemaakt dat er anders gehandhaafd zou worden. De actievoerders gaven vervolgens gehoor aan deze oproep.