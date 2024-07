Kosten conflict gemeente Utrecht en pandeigenaar Oudegracht 228 loopt in de miljoenen

Het conflict tussen de gemeente Utrecht en de eigenaar van het gebouw Oudegracht 228 gaat naar verwachting nog miljoenen euro’s kosten. De gemeente heeft een schatting gemaakt van een totaalbedrag van tussen de 5,9 en 7,9 miljoen euro. Eerder was al bekend geworden dat de eigenaar recht had op 1 miljoen euro aan dwangsommen van de gemeente.

De huidige eigenaar van Oudegracht 228 kocht het pand in 2015 voor 250.000 euro. Het conflict met de gemeente ontstond twee jaar later, toen bleek dat de eigenaar de achtergevel van het gebouw had verwijderd zonder de juiste papieren en er waren problemen met een keldermuur met de buren.

Gesprekken over het herstel lopen op niks uit en de situatie escaleert. Sindsdien is het een kluwen van juridische geschillen, handhavingstrajecten, vergunningszaken en Woo-procedures tussen de gemeente, de eigenaar en de buren. Volgens de gemeente zijn er drie grote hoofdgeschillen; een keldermuur, de gevolgen van het ontbreken van een achtergevel waardoor er hevige en langdurige wateroverlast is ontstaan – ook bij de buren – en het openbaar maken van de betrokken adressen.

240 zaken

In 2022 ging het om 240 verschillende lopende zaken. Recenter, in januari 2024 liepen er 64 zaken en nu zijn er nog 42 gerechtelijke procedures. De gemeente wijst erop dat ze nog nooit heeft meegemaakt dat een individu zoveel verzoeken indient. Eerder werd al duidelijk dat de gemeente ruim een miljoen euro aan dwangsommen aan de eigenaar moet betalen. De gemeente heeft mediation voorgesteld, maar geeft aan nog geen reactie te hebben gehad.

Nu is echter duidelijk dat de totale kosten nog veel hoger gaan oplopen. De gemeente heeft een schatting gemaakt en komt uit op een bedrag van tussen de 5,9 en 7,9 miljoen euro. “Dit is bijzonder wrang in een tijd van bezuinigingen. Aan dit conflict worden miljoenen besteed, terwijl in de stad bezuinigd moet worden”, schrijft het college van B&W in een brief aan de raad.

Apart projectteam

De gemeente laat op schriftelijke vragen weten: “Wel constateren we dat door de eigenaar Oudegracht 228 een onevenredig beslag wordt gelegd op de gemeentelijke organisatie en publieke middelen. Het aantal verzoeken en procedures is dermate fors, dat wij ons hierop specifiek hebben moet organiseren en een apart projectteam hierop hebben opgericht.”

Verder laat de gemeente weten graag een minnelijke oplossing te willen: “Onze pogingen hiertoe zijn echter tot op heden vruchteloos gebleven. Dit neemt niet weg dat wij ons tot het uiterste inspannen om dit dossier zorgvuldig tot een goed einde te brengen. Hierbij kijken we verder dan de zuiver juridische weg. Het gaat er immers om dat ter plaatse een bouwkundig onveilige situatie en hinderlijke situatie voor de buren is.”