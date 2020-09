Kosten vergunning woningverhuur toeristen in Utrecht flink omlaag

De gemeente Utrecht heeft de kosten voor het verhuren van woningen aan toeristen tijdelijk verlaagd. Kleinschalige logiesaanbieders, zoals B&B’s, trokken aan de bel toen zij door de coronacrisis hun inkomsten zagen opdrogen.

De aanvraag voor een onttrekkingsvergunning voor het verhuren van een vakantiewoning is tijdelijk verlaagd naar 153,30 euro. De eerdere prijs van deze aanvraag was 1278,50 euro. Hiermee komt de gemeente Utrecht de verhuurders tegemoet, die door de coronacrisis een groot deel van hun inkomsten mislopen.

“Super, toch?” is de reactie van Werend Griffioen, bestuurslid van Host Club Utrecht. Hij is tevreden, maar vindt het tarief nog iets aan de hoge kant. “We hebben de gemeente eerder dit jaar een bedrag van 50 euro gesuggereerd, maar dat is uitgekomen op 153,30 euro. Dat is voor logiesverlenend Utrecht al heel doenbaar.”

Geen boekingen

De coronacrisis is een klap voor de vakantieverhuurders, zegt Griffioen. Hij zag in maart de inkomsten van zijn B&B vrijwel volledig opdrogen. “Ik kreeg de ene annulering na de andere. Er kwamen geen boekingen. Dat is nog zo doorgesudderd in de zomer.”

“We hebben toen toch maar aan de bel getrokken en kritische vragen gesteld aan de gemeente”, zegt Griffioen. “Zo houden de vakantieverhuurders ook nog wat over.”

Hoe groot de schade van de coronacrisis voor de verhuurders van vakantiewoningen en B&B’s precies is, kan Griffioen niet zeggen. Hij merkt wel op dat in het centrum van Utrecht inmiddels wel weer nieuwe boekingen komen, maar in de omliggende gebieden blijft het volgens hem nog erg rustig.

Onttrekkingsvergunning

Eigenaars van vakantiewoningen of B&B’s betalen de gemeente een onttrekkingsvergunning. Deze vergunning is er om de woningmarkt te beschermen voor starters en doorstromers; verhuurders van vakantiewoningen ‘onttrekken’ deze woonruimtes immers aan de markt. De onttrekkingsvergunning is overigens niet afhankelijk van de omzet.

De gemeente geeft aan dat het tarief blijft gelden totdat de nieuwe Wet toeristische verhuur in werking treedt. De streefdatum daarvoor is 1 januari 2021.