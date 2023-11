Kosten voor parkeren op straat in Utrecht stijgen volgend jaar met zo’n 13 tot 25 procent

Parkeren op straat in Utrecht wordt volgend jaar duurder. De parkeertarieven in de stad stijgen met 12,9 tot 24,6 procent. Mensen die in de binnenstad willen parkeren betalen vanaf 1 januari 2024 7,50 euro per uur. Nu is dat nog 6,64 euro.

De parkeertarieven in de stad stijgen elk jaar, zoals dat ook is afgesproken in het Utrechtse coalitieakkoord. In het coalitieakkoord staat dat vooral gekeken wordt naar de tarieven voor bezoekers en de vergunningen voor tweede auto’s. Tarieven voor bewonersvergunningen worden ‘zo veel mogelijk ontzien’, vooral in B1-gebieden.

Kort parkeren

De tarieven voor kort parkeren stijgen flink. Wie nu in de binnenstad wil parkeren moet 6,64 euro per uur betalen, maar dat wordt volgend jaar 7,50 euro. Een dagkaart kost nu 46,55 euro en stijgt volgend jaar naar 52,55 euro.

In de zone A2, in de gebieden net buiten de binnenstad, gaat het uurtarief van 5,43 naar 6,50 euro. Een dagkaart kost daar straks 45,54 euro, terwijl dat nu nog 38,01 euro is. In de B1-zone stijgt het uurtarief van 4,01 naar 5 euro en de prijs voor een dagkaart van 28,21 naar 35,15 euro.

Parkeervergunningen

Ook de tarieven voor parkeervergunningen gaan weer omhoog. Een parkeervergunning in de zone A1 kost vanaf 1 januari 51,29 euro per maand. In de A2-zone wordt dat 30,31 euro en in de B1-zone 13,20 euro. Op de website van de gemeente is precies te zien welke nieuwe tarieven er vanaf 1 januari gaan gelden.

Hele stad

De verhoging van de parkeertarieven maakte onderdeel uit van een breder voorstel waarover de gemeenteraad eerder deze maand heeft gestemd. Een ander onderdeel van dit voorstel is het in de hele gemeente invoeren van betaald parkeren. Dat gaat de komende jaren stapsgewijs gebeuren.