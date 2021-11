Koudweerregeling voor dak- en thuislozen start vrijdag in Utrecht

Er zijn koude nachten op komst volgens meteorologen. Dak- en thuislozen kunnen daarom vanaf vrijdag 26 november gratis terecht voor een slaapplaats in de opvang. De regeling duurt zeker tot dinsdagmorgen.

Zodra de gevoelstemperatuur in de nacht tot onder het vriespunt zakt kunnen dak- en thuislozen gratis overnachten in de opvang. Mensen kunnen zich van 18.45 tot 21.00 uur aanmelden voor de regeling bij verschillende opvanglocaties in Utrecht.

Daklozen met recht op opvang kunnen ’s nachts naar de Tussenvoorziening. Mensen die geen recht hebben op opvang in Utrecht kunnen tijdens de koudweerregeling overnachten bij de Stadsbrug aan Koningin Wilhelminalaan.

Overdag is ook Herstart van het Leger des Heils geopend. In de opvanglocaties gelden de landelijke richtlijnen voor de coronamaatregelen. De koudweerregeling is vanaf vrijdag ook van kracht in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. De GGD’s van de vier grote steden bepalen samen wanneer de regeling in deze steden ingaat.