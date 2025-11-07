Koudweerregeling weer van kracht in Utrecht, gemeente verwacht meer mensen

Per 1 november is de koudweerregeling (KWR) weer van kracht in Utrecht. Dit houdt in dat, als het code rood is of de gevoelstemperatuur ‘s nachts onder de nul graden daalt, dakloze mensen terecht kunnen voor een slaapplaats in de opvang. De gemeente verwacht een stijging in het aantal bezoekers.

Op de koudweerlocatie aan de Savannahweg in Utrecht West is er plek voor maximaal 175 mensen per nacht. Of dit voldoende gaat zijn, daar is de gemeente nog niet over uit. Ze verwachten namelijk een stijging in het aantal bezoekers.

“Op dit moment laten de weersvoorspellingen nog geen extreem weer zien, maar afgelopen winter was het goed koud in Nederland”, zegt wethouder Rik van der Graaf. Vorige winter werd een recordaantal KWR-dagen bereikt van 85 dagen. In voorgaande jaren lag het gemiddeld aantal dagen rond de 40.

Meer mensen van buiten Utrecht

Naast de verwachting dat het bezoekersaantal zal toenemen, denkt de gemeente ook dat er dit jaar meer mensen van buiten Utrecht naar de stad zullen trekken om gebruik te maken van de opvang. Volgens de gemeente kan deze toestroom zorgen voor een hogere bezetting, met stijgende kosten.

“Elke KWR-periode leren we meer over welke behoeften er zijn, zowel bij de mensen die opgevangen worden als bij de professionals”, aldus Van der Graaf. Hij vult aan dat de gemeente mogelijk genoodzaakt is om tijdens piekperiodes extra noodbedden te plaatsen.

“We onderzoeken of de vergunning dat toelaat”, zegt de wethouder. “Ook zijn er extra kamers ingericht voor bezoekers met een beperking die niet op gedeelde kamers kunnen verblijven.”

Dilemma’s

De steeds hogere bezetting op de koudweerlocatie zorgt voor een aantal dilemma’s bij de gemeente. Het maakt de opvang minder aantrekkelijk voor de meest kwetsbaren. Volgens de gemeente durven zij geen gebruik te maken van de opvang, door de drukte en het risico op incidenten.

“Opvang zonder begeleiding biedt voor de mensen om wie het gaat geen bestendige oplossing voor de toekomst. Er is echt meer nodig”, aldus Van der Graaf. “Daarom zijn we vorig jaar begonnen met het bieden van spreekuren op locatie door Barka en Meldpunt Perspectief.”

Hij vertelt dat het doel hiervan is om mensen te begeleiden naar een toekomstplan. “Bijvoorbeeld re-integratie naar werk, doormigratie of terugkeer naar land van herkomst.”