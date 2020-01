Kraampje Broodje Mario voorlopig weg

Het bekende rood-witte kraampje van Broodje Mario is in verband met de renovatie van De Planeet voorlopig gesloten. Liefhebbers kunnen waarschijnlijk in 2021 hier pas weer terecht voor een broodje.



In de tussentijd moeten hongerige Utrechters honderd meter verderop bij de vaste broodjeswinkel aan de Oudegracht hun lunch of avondeten kopen. De tijdelijke sluiting betekent wel dat de rijen voor het iconische Italiaans-Utrechtse broodje mogelijk wat langer zijn.

Werkzaamheden

Het kraampje is afgebroken en maakt plek vrij voor de werkzaamheden die daar het komende jaar zullen plaatsvinden. Het winkelcomplex De Planeet wordt opgeknapt en omgedoopt tot House Modernes.

De verbouwing van het complex is in oktober van dit jaar gestart en wordt naar verwachting halverwege 2021 voltooid. In juni werd bekend dat er in de kelder van het pand een fietsparkeergarage voor ongeveer 1.000 fietsen wordt gerealiseerd.