Krakers alweer vertrokken uit vervallen rijksmonument aan Klopdijk in Utrecht

De mensen die eind vorige week het rijksmonument aan de Klopdijk in Utrecht hebben gekraakt, zijn weer vertrokken. Zij hebben dit gedaan omdat het pand zó vervallen is dat er instortingsgevaar dreigt.

Maandag werd bekend dat het zeventiende-eeuwse rijksmonument aan de Klopdijk 2 was gekraakt. Het pand werd twintig jaar geleden door de gemeente verkocht, onder de voorwaarde dat de nieuwe eigenaar het zou restaureren, maar dat is tot op heden niet gebeurd.

De krakers hebben daarom het heft in eigen handen genomen. In een verklaring lieten ze weten: “Ons heeft het pijn gedaan om de staat van dit unieke stuk Utrechts erfgoed jaar na jaar te zien verslechteren. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de eigenaar van dit pand zijn zorgplicht voor het monument ernstig verzaakt.”

Maandagavond vond er overleg plaats tussen de krakers en de gemeente Utrecht, waarin de gemeente wees op de slechte staat van het pand. Vanwege het instortingsgevaar hebben de krakers het pand uiteindelijk weer verlaten.

Reactie krakers

“Gisteren is het anders gelopen dan verwacht, we zijn vertrokken uit Herberg de Kraak. Dit kwam door een bouwkundig rapport van de gemeente waaruit bleek dat er acuut gevaar voor instorten zou zijn. We kregen niet de kans om dit opnieuw te laten keuren vandaag. De Officier van justitie gaf ons hierop het bevel per direct te vertrekken. We zijn zelfstandig vertrokken, zonder politieaanwezigheid.”

“Omdat ons doel was verdere aftakeling van het monument te voorkomen hebben we ervoor gezorgd dat het pand nu wel goed af te sluiten is tegen kwaadwillenden. Daarnaast hebben we een drietal brandmelders geplaatst en laten hangen ter bevordering van de brandveiligheid. De platen asbest in de huiskamer hebben we met geen vinger aangeraakt en netjes laten liggen.”