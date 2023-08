Krakers Croeselaan negeren ultimatum van gemeente Utrecht; ‘Pak eerst de andere leegstand aan’

De gemeente Utrecht had tegen de krakers aan de Croeselaan gezegd dat ze uiterlijk vrijdagochtend moesten vertrekken, maar hier is geen gehoor aan gegeven. Daarom wordt nu een civiele procedure gestart. De krakers laten weten bereid te zijn hun spullen te pakken zodra eerst de andere leegstaande woningen in het rijtje worden gevuld.

De woningen aan de Croeselaan worden op termijn gesloopt vanwege de herinrichting van het gebied. De huizen zijn sinds medio 2022 eigendom van de gemeente Utrecht en tot eind maart van dit jaar in bruikleen gegeven via leegstandsbeheer. Het idee was dat er vanaf begin april kwetsbare doelgroepen, zoals bijvoorbeeld statushouders, werden opgevangen maar het hele ‘matchingproces’ duurde langer dan verwacht, waardoor de woningen tijdelijk leegstonden.

Heterdaad

Zondag 13 augustus werden tijdens het Woonprotest vier huizen gekraakt. Het college van B&W schrijft dat de huizen twee dagen eerder, dus op vrijdag 11 augustus, toegewezen zijn aan woningzoekenden. Daarna zouden de huurders het contract tekenen en de woningen gereed worden gemaakt door ze bijvoorbeeld in te richten. De krakers gaven eerder al aan het ‘frappant’ te vinden dat er pas actie werd ondernomen nadat zij in de panden zaten.

Het Openbaar Ministerie (OM) kon op 13 augustus volgens de gemeente niet met zekerheid zeggen dat het om een heterdaadsituatie ging, waardoor de panden niet direct ontruimd konden worden. De gemeente heeft vervolgens in een gesprek met de krakers aangegeven dat ze vrijdag 18 augustus voor 09.00 uur moesten vertrekken, maar dit is niet gebeurd.

Procedure

Omdat de panden volgens de gemeente ‘oneigenlijk’ worden gebruikt, wordt nu een civiele procedure gestart. “Hierdoor kan een rechterlijke toets plaatsvinden met voor de gemeente als doel dat de panden op korte termijn gebruikt kunnen worden door de beoogde huurders. Om deze procedure te ondersteunen, overweegt de gemeente aangifte te doen”, schrijft het college.

Een woordvoerder van de krakers zegt het tot slot opmerkelijk te vinden dat er nu mensen zijn gevonden voor specifiek ‘hun’ panden. “Er staan nog tien woningen leeg in dit rijtje. Als die andere panden gevuld worden zijn wij best bereid onze spullen te pakken, maar daar doet de gemeente niks aan.”