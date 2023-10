Krakers gaan pand Catharijnesingel in Utrecht eind deze maand verlaten Foto van de kraakactie op de Catharijnesingel

De groep krakers van de woning aan de Catharijnesingel in Utrecht zal eind deze maand het gebouw verlaten. Eerder deze maand betrokken verschillende krakers het pand. In overleg met de eigenaar, en na uitspraak van de rechter, is besloten dat ze 31 oktober vertrekken.