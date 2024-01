Krakers moeten woningen Sterrenwijk in Utrecht binnen 48 uur verlaten

Krakers van vier woningen in Sterrenwijk moeten de huizen binnen 48 uur verlaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht maandag besloten. De meeste krakers waren niet aanwezig in de rechtbank.

In oktober werden enkele leegstaande woningen van Bo-Ex in de buurt Sterrenwijk gekraakt. De sociale huurwoningen waren in de loop van 2022 en 2023 leeg komen te staan. De huizen konden niet direct verhuurd worden omdat ze een in zeer slechte staat waren.

Nu is Bo-Ex van plan om ze op te knappen, en daarvoor moeten de krakers de woningen verlaten. De woningcorporatie stapte daarom naar de rechter. De meeste krakers waren zelf niet in de rechtbank aanwezig.

Een van de bewoners was er wel, hij zei de woning gekraakt te hebben uit wanhoop. In de uitspraak is te lezen: “Hij heeft zijn vorige woning na zijn echtscheiding verlaten, zodat zijn ex-partner en zijn kinderen daar konden blijven wonen. Het is vervolgens echter onmogelijk gebleken om een andere, voor hem betaalbare, woning te vinden en voor een urgentieverklaring komt hij niet in aanmerking.” Hoewel de rechter begrijpt dat hij in een vervelende situatie zit, noemt de rechtbank het kraken niet rechtmatig.

De rechter besloot dat alle krakers binnen 48 uur de woningen verlaten moeten hebben.