Krakers van voormalige waterzuivering op Lage Weide in Utrecht verliezen kort geding en moeten terrein verlaten

De groep krakers die sinds eind april verblijft bij de voormalige waterzuiveringsinstallatie aan de Sterrebaan op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht, moet daar vertrekken. De rechter stelde eigenaar van het terrein Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden in het gelijk en draagt de krakers op binnen een week te vertrekken.

Op het terrein stond de waterzuiveringsinstallatie, maar die verhuisde in 2019 naar Leidsche Rijn. De zuiveringsinstallatie is in het najaar van 2022 gesloopt en er liggen plannen om op het terrein een loods te bouwen. Die loods moet in het geval van calamiteiten gebruikt worden om medewerkers te laten werken en verblijven. Ook moet op het terrein werkmaterieel komen te staan.

Stadsnomaden

De krakers verblijven sinds eind april op het terrein in caravans en tenten en hebben een slot op het toegangshek geplaatst. De groep omschrijft zichzelf ook wel als stadsnomaden en heeft naar eigen zeggen moeite met het vinden van woon- en werkruimte. De stadsnomaden kiezen er daarom voor om op alternatieve wijze te wonen.

Ze betrokken eerder het terrein van de oude betonmortelfabriek Befu langs het Merwedekanaal en vertrokken recent van een stuk grond aan de Locomotiefstraat. De krakers schreven in een brief aan het Hoogheemraadschap dat ze het terrein op Lage Weide willen bewonen tot er concrete bouwplannen worden uitgevoerd. In de tussentijd willen ze er ruimte bieden aan sociale, culturele en politieke initiatieven.

Kort geding

Het Hoogheemraadschap en de krakers gingen met elkaar in gesprek, maar dat leidde niet tot een oplossing. Het Hoogheemraadschap besloot daarop een kort geding aan te spannen, om ontruiming af te dwingen. De organisatie wil dat het terrein binnen drie dagen ontruimd is.

De rechter stelt het Hoogheemraadschap in het gelijk. “Gedaagden verblijven zonder recht of titel op het terrein”, aldus de rechter. De krakers vinden dat ze niet onrechtmatig handelen. Ze beroepen zich op het huisrecht dat is opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook wijzen ze erop dat de tenten en caravans waarin zij wonen volgens de Grondwet huizen zijn. Dat laatste is volgens de rechter wel waar, maar dat geeft ze nog geen huisrecht op het terrein van het Hoogheemraadschap.

Ontruiming

De rechter vindt dat het Hoogheemraadschap vrije toegang moet hebben tot het volledige terrein om haar wettelijke taak uit te kunnen voeren. Ook vindt de rechter dat voldoende is onderbouwd dat er concrete bouwplannen zijn voor het terrein. “Het Hoogheemraadschap heeft vanwege de hiervoor genoemde redenen een groot belang bij de ontruiming van het terrein. Het belang van het Hoogheemraadschap weegt zwaarder dan het belang van gedaagden om een plek te hebben om te wonen, hoewel de voorzieningenrechter dat belang wel degelijk ziet.”

Het terrein op bedrijventerrein Lage Weide moet binnen een week ontruimd zijn en ter beschikking worden gesteld aan het Hoogheemraadschap. De ontruiming kan ook worden opgelegd aan anderen die in de toekomst besluiten het terrein aan de Sterrebaan te kraken.