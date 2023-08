Krakers vertrekken uit panden Croeselaan in Utrecht om plaats te maken voor andere bewoners

De krakers vertrekken vrijdag 1 september uit de panden aan de Croeselaan in Utrecht. Ze willen hiermee plaatsmaken voor andere bewoners. De krakers wilden pas vertrekken als de gemeente kon bewijzen dat er na hun vertrek ook daadwerkelijk bewoning zou plaatsvinden.

Op zondag 13 augustus werden vier woningen aan de Croeselaan gekraakt. De huizen die op termijn gesloopt moeten worden voor het nieuwbouwproject Beurskwartier stonden toen enkele maanden leeg. Het idee was dat er vanaf begin april kwetsbare doelgroepen, zoals statushouders, zouden komen te wonen maar dat was ten tijde van de kraak nog niet het geval. Dit was ook niet bekend toen de krakers de woningen betraden.

Nadat de woningen gekraakt werden, liet de gemeente dus weten dat de woningen al een bestemming hadden. De krakers wilden hier bewijs voor krijgen, anders zouden ze niet vertrekken. Een ultimatum van de gemeente Utrecht verliep waarna er aangifte werd gedaan. Ter voorbereiding van de rechtszaak kregen de krakers toch stukken in handen waaruit blijkt dat de woningen snel bewoond gaan worden. Daarom hebben ze besloten om op vrijdag 1 september hun spullen te pakken en de woningen op te leveren.

De krakers laten weten: “Wij zijn tevreden met het statement wat we hebben kunnen maken tijdens onze bewoning van de woningen, vanaf en tijdens het woonprotest. We willen nogmaals benadrukken dat deze woningen zijn gekraakt als protest tegen de sloop, verkoop en leegstand van sociale huurwoningen en als protest tegen de sloop van de Croeselaan.”