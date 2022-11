Krijgt het Utrechtse Zwembad De Krommerijn er een extra bad bij?

In 2018 bleek uit een onderzoek dat er bij Zwembad De Krommerijn mogelijkheden zijn voor een extra bad, maar tot dusver is dat er niet gekomen. Een aantal Utrechtse politieke partijen wil nu, onder meer vanwege het schaarse zwemwater in de stad, weten of dit zwembad er nog gaat komen.

De Utrechtse fracties van D66, CDA en PvdA hebben daarom schriftelijke vragen over de kwestie ingediend. De partijen zeggen dat zwemwater schaars is in Utrecht en dat de zwemclubs behoefte hebben aan meer capaciteit. “Gebrek aan capaciteit is een belangrijke oorzaak voor de zeer lange wachtlijsten voor de zwemles.” Ook zou het zo zijn dat het KNZB-zwembad in Zeist in 2025 gaat sluiten. Hierdoor zou de druk op de Utrechtse zwembaden nog groter worden.

Stichting Exploitatie Zwembad De Krommerijn die het gelijknamige bad buiten de zomermaanden in beheer heeft, heeft het plan om een extra zwembad toe te voegen. Het gaat om een buitenbad van 25 meter dat in het verlengde van het huidige bassin moet komen te liggen.

In 2018 is al onderzoek gedaan naar het Utrechtse zwemwater. Daar kwam onder meer uit naar voren dat bij Zwembad De Krommerijn ‘mogelijkheden’ zijn voor uitbreiding.

Haalbaar

D66, CDA en PvdA willen weten of het college op de hoogte is van de ideeën en wensen de stichting voor een extra buitenbad. “Hoe beoordeelt het college de technische haalbaarheid hiervan? Is het technisch gezien mogelijk?”

Ook willen de partijen weten wat de aanleg van zo’n extra bad zou gaan kosten. Tot slot vragen de partijen of het college ook op andere plekken in de stad blijft zoeken naar mogelijkheden voor extra zwemwater. Hierbij wordt ook een uitbreiding bij Zwembad Den Hommel genoemd.

