Krijgt Utrecht nu wel een bedelverbod? Gemeenteraad buigt zich in januari over het onderwerp

De Utrechtse gemeenteraadsleden buigen zich begin volgend jaar over de invoering van een tijdelijk bedelverbod. David Bosch van UtrechtNu! heeft het voorstel ingediend en hij wil met het tijdelijke verbod met name optreden tegen overlastgevende bedelaars en georganiseerde bendes.

Bedelen is mogelijk zo oud als de mensheid zelf en de discussie over een bedelverbod in Utrecht lijkt minstens net zo oud. Bosch heeft nu een voorstel ingediend waarmee de gemeenteraadsleden zich kunnen uitspreken over de invoering van een proef op een bedelverbod.

“De afgelopen jaren wordt in Utrecht steeds meer overlast ervaren door bedelaars, onder andere door georganiseerde bendes. Dit voorstel is bedoeld om optreden tegen overlastgevende bedelaars en georganiseerde bendes mogelijk te maken door voor de zomerperiode 2024 een verbod op bedelen in te stellen in de gehele stad.” Bosch wil dat na afloop van de pilot gekeken wordt of het verbod definitief kan worden ingevoerd.

Reactie

In januari wordt het onderwerp behandeld in de gemeenteraad. Het college van B&W heeft nu in aanloop naar dat moment alvast een reactie gegeven op het initiatiefvoorstel. Daarin is onder meer te lezen dat er nu al opgetreden kan worden tegen bedelaars, wanneer zij overlast veroorzaken.

“Daarbij valt te denken aan hinderlijk opdringen, volgen of bewust de weg versperren. Bij aanhoudende overlast kan de burgemeester de veroorzaker een tijdelijk gebiedsverbod opleggen.”

Onderscheid

In de discussies over het onderwerp wordt vaak onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld de bedelbendes uit Oost-Europa en de daklozen die rondhangen in de stad. Dit is ook een punt dat het college van B&W nu weer aankaart in aanloop naar de bespreking van het voorstel van Bosch.

Bij een bedelverbod kan namelijk geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende bedelaars. “Wij zijn […] gebonden aan de beginselen van gelijkheid en verbod op discriminatie en er is in de handhaving dan ook beperkt ruimte voor maatwerk.” Wel kan er gebruik gemaakt worden van een zogenoemd escalatiemodel. Hierbij worden personen die bedelen eerst aangesproken en gewaarschuwd, voordat er wordt gehandhaafd. “Wij zijn uiteraard gebonden aan de beginselen van gelijkheid en verbod op discriminatie en er is in de handhaving dan ook beperkt ruimte voor maatwerk.”

Meldingen

Daarnaast schrijft het college dat dit jaar het aantal meldingen over bedelen is toegenomen ten opzichte van 2022, maar dat dit aantal weer lager ligt dan in 2019, 2020 en 2021. “Over het algemeen zien we het aantal meldingen in de zomerperiode toenemen, maar we zien ook uitschieters in andere maanden. In de maand november van dit jaar zijn er bijvoorbeeld meer meldingen binnengekomen dan in één van de zomermaanden.”

Wanneer de gemeenteraad instemt met een tijdelijk bedelverbod wordt dat volgens het college opgevangen binnen de bestaande ‘schaarse’ handhavingscapaciteit. “In de huidige situatie wordt er ook geacteerd op overlastsignalen door handhavers en politie en in de praktijk zal moeten blijken of dit zal toe- of afnemen na het instellen van een verbod. In de evaluatie zal dit punt meegenomen moeten worden.”