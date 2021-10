Krijgt Utrecht straks een Annemiek van Vleuten-fietspad?

Annemiek van Vleuten, de in Utrecht geboren wielrenster en veelvuldig winnaar van een olympische mediale, krijgt mogelijk een eerbetoon in de stad. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend.

Eind juli dienden Stadsbelang Utrecht en de lokale fractie van de VVD schriftelijke vragen in. De partijen stelden daarin voor een fietspad in Vleuten – de plek waar Annemiek is geboren – of ergens anders in Utrecht te vernoemen naar de wielrenster.

“Utrecht heeft een goed gebruik Utrechtse atleten te eren, door middel van het vernoemen van plantsoenen, straten en bruggen naar Utrechters die bijzondere sportprestaties hebben geleverd”, aldus de fracties.

Uitzonderlijk

Het college laat dinsdag in een reactie op die vragen weten dat de sportieve prestaties van Van Vleuten ‘uitzonderlijk’ zijn te noemen. “Zij is niet alleen meermaals wereldkampioen geworden, zij veroverde op de olympische spelen in Tokio ook nog eens een zilveren en een gouden medaille.”

Het staat daarom volgens de gemeente buiten kijf dat de prestaties van de wielrenster erkenning verdienen. “Een vernoeming van een fietspad in Vleuten kan daar een uiting van zijn”, aldus de gemeente. Voordat het echter zover is wordt eerst informatie ingewonnen over een gepaste vorm om de sportprestaties van Van Vleuten te eren.