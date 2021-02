Krijgt Utrecht zaterdag een alternatieve Elfstedentocht? ‘Als het aan mij ligt giet it oan’

Als het aan horecaondernemer Wes Schreutelkamp ligt, krijgt Utrecht zaterdag een alternatieve Elfstedentocht. Deze Elfkroegentocht loopt over de Oudegracht, Catharijnesingel en Weerdsingel.



De gemeente kondigde eerder deze week een vaarverbod af voor de singel. Later kwam daar ook een deel van de Oudegracht bij. De hoop is dat er hierdoor later deze week geschaatst kant worden.

Schreutelkamp, onder ander eigenaar van De Rum Club aan de Oudegracht, volgde het nieuws en hield de weersvoorspellingen de afgelopen dagen extra goed in de gaten. Ook hij zag al dat er in de loop van de week misschien geschaatst kan worden in Utrecht.

“Ik had toen al het idee om lekker buiten te gaan staan om bijvoorbeeld warme chocolademelk te verkopen. Het probleem wat dan kan ontstaan is dat mensen zich gaan ophopen en dat wil je nu juist voorkomen. Daarom wilde ik het idee breder trekken.”

Enthousiast

Schreutelkamp benaderde vervolgens een aantal collega’s uit de stad en vroeg of zij mee wilden doen aan een schaatstocht door Utrecht. “Ik kreeg direct heel veel enthousiaste reacties. Alle horecaondernemers zijn nu al een tijd gesloten en missen daardoor de gezelligheid.”

Het kostte dan ook niet veel tijd om tien andere horecazaken bij het plan te betrekken. Naast de Rum Club doet ook Het Muzieklokaal, De Utrechter, Louis Hartlooper Complex, De Heeren van Leeuw, De Vingerhoed, Kaasbar Utrecht, Toque Toque en Beers & Barrels mee.

(Tekst loopt door onder routekaart)

Ook de gemeente is op de hoogte gebracht van het plan, maar zij heeft nog niet gereageerd. “De verkoop van eten en drinken op straat wordt nu gedoogd. Als er straks ijs ligt, komen mensen sowieso wel schaatsen. Met dit plan zorgen we ervoor dat mensen niet op één plek blijven hangen, maar doorgaan naar de volgende horecazaak op de route. Het is ook goed om te zeggen dat het geen officieel evenement is, maar een leuk initiatief voor de Utrechter.”

Kaartje

Schreutelkamp heeft ook al een kaartje gemaakt waarop de route en de deelnemende horecabedrijven te zien zijn. “Andere zaken op de route kunnen natuurlijk aanhaken, alleen maar gezellig!”

Hoe de route precies gaat lopen hangt af van het weer. “De Stadhuisbrug zou nog weleens een probleem kunnen zijn. Het is namelijk maar de vraag of het ijs daaronder dik genoeg gaat zijn. Als de route niet in zijn geheel geschaatst kan worden, passen we de route aan. Als het aan mij ligt giet it sowieso oan.”