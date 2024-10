Kringloopwinkel Emmaus verdwijnt uit Lombok in Utrecht; deuren sluiten op 1 november

Kringloopwinkel Emmaus Domstad gaat de vestiging aan de Makassarstraat in de Utrechtse buurt Lombok sluiten. De deuren gaan al op 1 november definitief dicht. “Als afscheid zullen wij in onze vestiging in Lombok van 24 oktober tot en met 31 oktober een leegverkoop houden”, schrijft Emmaus.

Emmaus Domstad heeft momenteel drie kringloopwinkels in Utrecht. In Parkwijk, Overvecht en Lombok worden tweedehands spullen verkocht, om met de opbrengst dak- en thuislozen te helpen in onder meer een eigen huis waar de mensen onderdak kunnen krijgen. Ook krijgen deze mensen de mogelijkheid om in een van de winkels te werken.

Na een ‘strategische heroriëntatie’ heeft Emmaus besloten de vestiging in Lombok per 1 november te sluiten. “Hiermee kunnen we zorgen voor meer begeleiding van onze bewoners in onze woongroep, voor een gezondere werkomgeving en blijven we dichter bij onze doelstelling.”

Vanwege de sluiting wordt een leegverkoop georganiseerd. Alle producten die in de kringloopwinkel aan de Makassarstraat worden tussen 24 en 31 oktober met 50 procent korting aangeboden. “Dit is een unieke kans om mooie tweedehands spullen te kopen en tegelijkertijd Emmaus Domstad te steunen”

Emmaus werd in 1949 in Frankrijk opgericht door Abbé Pierre. Hij bood onder andere onderdak aan daklozen en mensen in nood. In 1978 werd Emmaus Domstad opgericht.