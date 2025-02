Kritiek op sociale media nadat media zijn geweerd bij Ramadan Expo

Journalisten van De Telegraaf en omroep PowNed zijn zaterdagavond geweerd bij de Ramadan Expo in de Jaarbeurs. De media wilden dat evenement bezoeken vanwege de komst van drie omstreden sprekers. Op sociale media is ook kritiek op de expositie van de Dawah-groep.

Op de Ramadan Expo van de Dawah-groep mochten drie sprekers na veel gesteggel toch het podium betreden. Eerder wilde het Rijk de drie, volgens hen haatpredikers, weren vanwege hun uitspraken. Uiteindelijk mochten de drie mannen via een voorlopige voorziening toch nog het land in.

In de dagen naar de Ramadan Expo was het evenement meermaals in het nieuws, en voor journalisten van De Telegraaf en omroep PowNed reden om langs te gaan bij de Jaarbeurs. Daar kregen zij te horen dat ze niet welkom zijn met een filmploeg. Ook meldt De Telegraaf dat er in een videoreportage te zien is dat een verslaggever meerdere vrijwilligers of bewakers om zich heen krijgt van de Expo, nadat hij weigert te vertrekken.

Ook werd een cameraman geïntimideerd. “Leden van de organisatie riepen buiten bezoekers op om niet met de pers te praten”, schrijft de krant.

Sociale media

Op sociale media doen sommige beelden van het evenement ook de ronde. Zo mochten vrouwen en mannen niet in dezelfde ruimte zitten tijdens lezingen. Vrouwen zouden in een aparte zaal moeten zitten en op een scherm meekijken naar de lezing. “225 jaar vrouwenemancipatie in Nederland wordt in één filmpje ff teniet gedaan”, schrijft een kritische X-gebruiker.

Tijdens de ramadan Expo mochten de vrouwen niet in dezelfde ruimte als de mannen en hun sprekers verblijven.

Ook op de keuze om journalisten te weren van het evenement, klinkt veel kritiek. “Ik vind het verontrustend”, concludeert een X-gebruiker. ” Te gek voor woorden”, zegt een ander. Overigens werd niet alle media geweerd. De Volkskrant was, zonder filmploeg, wel aanwezig op het evenement.