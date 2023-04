Kritisch rapport over dossier dat Utrecht bijna miljoen euro aan dwangsommen kost: ‘Regie ontbreekt’

Het ontbreken van regie is de hoofdoorzaak dat het handhavingsdossier in de binnenstad de afgelopen jaren is geëscaleerd. Dat concludeert Bureau Berenschot, een onafhankelijk bureau dat in opdracht van de gemeente onderzoek heeft gedaan naar het dossier. Het handhavingsdossier heeft de gemeente inmiddels bijna een miljoen euro aan dwangsommen gekost.

Het complexe dossier gaat over een conflict tussen een bewoner, zijn buurman en de gemeente. Het conflict begon in 2017 en gaat over de bouwtechnische staat van het pand van de bewoner en het pand van zijn buurman. De bewoner tekende vaak bezwaar aan tegen beslissingen van de gemeente en besloot vervolgens ook in beroep te gaan. Verder vroeg hij regelmatig documenten op bij de gemeente. Omdat de gemeente niet adequaat en soms helemaal niet reageerde op de tientallen procedures, moet de gemeente nu grote geldbedragen aan dwangsommen betalen. Het bedrag aan dwangsommen is inmiddels opgelopen tot 985.000 euro.

De kwestie is volgens de gemeente zodanig uit de hand gelopen, dat Bureau Berenschot eind vorig jaar is gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te doen. Daaruit moest voor de gemeente duidelijk worden wat er gedaan moet worden om – ook al zijn situaties complex – zorgvuldig, betrouwbaar en op tijd te reageren.

Gebrek aan regie

Bureau Berenschot concludeert nu dat een gebrek aan regie de belangrijkste oorzaak is voor het uit de hand lopen van het dossier. Er werd onvoldoende overzicht gehouden en er ontbrak een strategie die ervoor moest zorgen dat de juiste acties in gang werden gezet. Het escaleren van dit dossier komt niet doordat enkele personen hun werk niet goed hebben gedaan, maar ligt aan dat twee organisatieonderdelen binnen de gemeente zich geen raad wisten met het complexe dossier.

“Het dossier waar het hier om gaat loopt ondertussen al jarenlang. In die tijd heeft dit dossier zich kunnen ontwikkelen tot een (juridisch) veelkoppig monster en heeft geleid tot hoge kosten voor de gemeente”, zegt wethouder Eelco Eerenberg, die VTH in zijn portefeuille heeft. “Ik snap dat dit tot onvrede en verbazing leidt in de stad. Het rapport is daarin heel duidelijk: dat is ook te wijten aan gebrek aan regie binnen de gemeente. Dat is gewoonweg niet goed en had nooit mogen gebeuren.”

Wethouder Rachel Streefland (Personeel en Organisatie) zegt een ‘groot verantwoordelijkheidsgevoel’ te zien bij medewerkers, die zaken graag zelf willen oplossen. “Dit is een kracht, maar heeft een keerzijde. Want soms gaat het niet goed. Dan worden niet op tijd de juiste mensen erbij gehaald om de goede beslissingen te nemen. Dit dossier is daar een pijnlijk voorbeeld van, maar geeft ook de noodzakelijke urgentie om snel verbeteracties door te voeren.”

Verbeteringen

Het college van burgemeester en wethouders neemt de conclusies een aanbevelingen van Bureau Berenschot volledig over. Volgens het college komt het binnen de gemeentelijke organisatie te vaak voor dat er niet op tijd wordt opgeschaald, waardoor mensen vastlopen. Ook wordt er vaak te laat regie genomen. De gemeente komt met een aantal punten die het functioneren moeten verbeteren.

De gemeente wil investeren ‘in de volledige breedte’ van de betrokken afdelingen en investeren in samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente, zoals VTH (Vergunningen, Toezicht, Handhaving) en FIJ (Financiën, Inkoop en Juridische Zaken). Daarnaast wil de gemeente het informatiebeheer op orde brengen, eerder hulp inschakelen bij dossiers die mogelijk complex zijn en de aandacht voor juridische kwaliteit vergroten. Ook moet de organisatiecultuur een aantal veranderingen ondergaan.

Het volledige eindrapport van Bureau Berenschot is hier te lezen.