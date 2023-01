Cafébaas ’t College bedenkt plan voor herontwikkeling garage Springweg in Utrecht

Cafébaas Richard den Hartog is in het dagelijkse leven vooral druk met zijn café ’t College aan de Mariastraat, maar de afgelopen anderhalf jaar is hij bezig geweest met het maken van een plan voor de oude parkeergarage aan de Springweg in hartje Utrecht. De garage staat op de nominatie om na 2028 gesloopt te gaan worden, maar volgens Den Hartog kan het gebouw ook herontwikkeld worden. Wat is zijn plan?

De parkeergarage Springweg is al meer dan vijftig jaar oud en het gebouw doet wat aftands aan in het historische centrum. Ook de gemeente zag dat de garage niet meer past in de huidige tijdsgeest en is van plan om het gebouw na 2028 te slopen. Tot mei 2024 blijft Klépierre de garage beheren waarna de gemeente het overneemt. De garage moet dan een aantal jaar onder meer gebruikt worden door omwonden die er kunnen parkeren, in plaats van op straat. Daarna volgt zo snel mogelijk de sloopkogel. In de visie Strosteeg, die vorig jaar door de gemeenteraad is aangenomen, wordt het gebied aangewezen als plek voor woningbouw.

Invulling van het gebouw

Den Hartog denkt dat sloop wellicht onnodig is, en heeft een ander plan bedacht. Hij meent dat het gebouw wellicht voor een gedeelte ingericht kan worden als distributiepunt. In zijn plan is te lezen: “Het doel van één centrale pakkettenhub is om het verkeer van bezorgdiensten binnen de singels af te schaffen.” Den Hartog zegt dat er veel overlast is in de binnenstad van busjes: “Dat kan dan afgelopen zijn.” Vanuit de centrale locatie kan de distributie verder met bakfietsen gedaan worden, ook zouden consumenten er bestellingen kunnen afhalen. “Ook zou zo’n centrale locatie juist ervoor kunnen zorgen dat meer mensen naar de binnenstad komen.” Het distributiepunt zou in de kelder en op de begane grond moeten komen.

Op de eerste en tweede etage van de parkeergarage ziet Den Hartog wel een grote stalling komen voor fietsen. “Met een omvangrijke stalling voor elektrische fietsen – die men steeds meer ziet in het straatbeeld – wordt het fietsgebruik van en naar de binnenstad verder bevorderd. In de binnenstad zelf is alles op loopafstand. Men kan de fiets achterlaten op een plek waar veel sociale controle is en waar faciliteiten zijn om de accu weer op te laden: de Springwegstalling.”

Bedrijfsruimtes

Dan is er nog de derde etage waar mogelijk bedrijfsruimtes kunnen komen. “De bedrijfsruimtes in de Springweggarage zijn gereserveerd voor kleinschalige bedrijven die duurzaam ondernemen en hun focus hebben op klanten binnen de singels. Dit dringt het (vervuilende) verkeer van buiten de singels richting de binnenstad – en vice versa – terug.”

Dan rest er nog het dak, dat volgens Den Hartog ingericht zou moeten worden als groene ontmoetingsplek voor omwonenden en bezoekers met een ‘fenomenaal uitzicht over de oude binnenstad’. Hij ziet een plek voor zich met een grote bloementuin, waar mogelijk ook groente gekweekt kan worden. Ook moet er een duurzaam horecaconcept op het dak komen. Den Hartog ziet daar ook wel een kans voor zichzelf en zijn zoon, zegt hij eerlijk. Zijn zoon, Tommy den Hartog, is eigenaar en chef van Restaurant 273.

Buitenkant

Het gebouw steekt nu af tegen de historische panden van de binnenstad, en als het aan Den Hartog ligt blijft het afsteken, maar dan wel op een positieve manier. “Het hele gebouw moet groen worden, we kunnen overal aan de buitenkant hangplanten plaatsen.” In het plan staat: “Door de groene uitstraling zal het imago van een betonnen kolos direct worden omgevormd tot een groene oase midden in de stad.”

Maar, hoe realistisch zijn deze plannen? Vorig jaar is de Visie Strosteeg al aangenomen in de gemeenteraad en daarin staat dat de garage gesloopt gaat worden. Den Hartog zegt: “Iedereen die ik spreek over dit nieuwe plan is enthousiast. Het moet gewoon weer op de agenda van de politiek komen. Samen kan er iets moois van gemaakt worden.”

Het enthousiasme van Den Hartog is in ieder geval groot, hij heeft zijn plan naar de gemeenteraad gestuurd. Of het plan ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden is zeer onzeker. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde eerder in met het idee om – na de sloop van de garage – meer betaalbare woningen te bouwen in het gebied.