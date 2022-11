Kruising bij Herculeslaan en Laan van Maarschalkerweerd in Utrecht wordt opnieuw ingericht

De kruising van de Herculeslaan, Weg tot de Wetenschap en de Laan van Maarschalkerweerd nabij stadion Galgenwaard wordt anders ingericht. Dit wordt volgens de gemeente Utrecht onder meer gedaan om het oversteken makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat buslijn 41 vaker op tijd rijdt.

Op zowel de Laan van Maarschalkerweerd als op de Herculeslaan is het voor fietsers en voetgangers lastig om over te steken. De gemeente krijgt daarnaast klachten over de verkeersveiligheid van fietsers die de sportparken Maarschalkerweerd en Zoudenbalch bezoeken.

Bus 41, die tussen station Utrecht Centraal en Wijk bij Duurstede rijdt, is volgens de gemeente een belangrijke lijn voor de regio Utrecht. Deze bus is echter vaak te laat omdat de chauffeur vanaf de Laan van Maarschalkerweerd nu geen voorrang heeft op het kruispunt.

Tot slot is het ook zo dat er in de toekomst woningen in de omgeving worden gebouwd. Dat betekent dat het drukker gaat worden op het kruispunt.

Maatregelen

Vanwege alle bovenstaande redenen heeft de gemeente besloten het kruispunt opnieuw in te richten. Zo krijgt het verkeer dat vanaf de Herculeslaan naar de Laan van Maarschalkerweerd rijdt en andersom voorrang. Hierdoor krijgen de fietsers die de Weg tot de Wetenschap oversteken via het fietspad ook voorrang.

De opstelvakken op de Laan van Maarschalkerweerd en de Weg tot de Wetenschap worden teruggebracht tot één strook. Hierdoor zou het voor fietsers en voetgangers makkelijker zijn de wegen over te steken. De opstelstroken die straks niet gebruikt worden, worden afgezet.

Onderzoek

Het kruispunt wordt nog deze maand aangepast. Op 21 en 22 november zullen er daarom werkzaamheden zijn. Een onderzoeksbureau gaat vervolgens kijken of de maatregelen werken. Mogelijk worden er later aanpassingen of extra maatregelen genomen.

