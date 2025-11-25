Kruising Kanaalstraat vanaf december dicht; werk aan Damstraat in Utrecht gaat laatste fase in

De herinrichting van de Damstraat in Utrecht nadert de afronding. Vanaf maandag 1 december werkt de gemeente aan de kruising van de Kanaalstraat en Damstraat. Hierdoor zijn het kruispunt en de volledige Damstraat tussen de Vleutenseweg en de Leidsekade tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. De rijrichting in verschillende omliggende straten wordt tijdelijk omgedraaid.

De werkzaamheden duren ongeveer een week. In deze periode wordt de definitieve bestrating van de kruising aangebracht, waardoor de herinrichting naar verwachting al voor de kerst klaar is, in plaats van eind januari.

Tijdelijke aanpassingen

Door de werkzaamheden is zowel het noorden als het zuiden van Damstraat afgesloten voor auto’s. Om de wijk goed bereikbaar te houden, zet de gemeente, net als tijdens de werkzaamheden in juni 2025, verkeersregelaars in. De rijrichtingen op de Kanaalstraat, het noorden van de Sumatrastraat en de Borneostraat worden tijdelijk aangepast zodat verkeer de wijk in en uit kan blijven rijden.

Op het zuiden van de Sumatrastraat worden tijdelijk negen parkeerplaatsen opgeheven om voldoende ruimte te bieden aan de vuilniswagen. Verkeer rijdt daar richting de Vleutenseweg en de Ceramstraat, wat volgens de gemeente zorgt voor meer rust op de straat.

Bij de Borneostraat komt een tijdelijke uitrit voor auto’s en op de Ceramstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld richting de J.P. Coenstraat om de verkeersdrukte te beperken.

Fietsers die in de buurt moeten zijn, kunnen met de fiets aan de hand langs het werkgebied lopen. Fietsers die moeten doorrijden, worden omgeleid via de Leidsekade en de Vleutenseweg.

Planning

Sinds de zomer wordt er gewerkt aan de herinrichting van de Damstraat. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, gaat de kruising op vrijdag 5 december weer open. Op het noordelijke deel van de Damstraat wordt daarna nog verder gewerkt; dit deel blijft tot de kerst afgesloten.