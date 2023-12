Kruising op ’t Goylaan in Utrecht wordt volgend jaar opnieuw ingericht

De kruising van de ’t Goylaan met de Linschotensingel en Scherpenburglaan in Utrecht gaat volgend jaar op de schop. De gemeente Utrecht heeft een ontwerp gepubliceerd. Een grote verandering is dat de huidige verkeerslichten verdwijnen, en er doseerlichten komen. Ook wordt een aantal rijstroken teruggebracht naar één per rijbaan.

De herinrichting van de kruising staat al langer op de agenda. Vanwege de verkeerslichten ontstaan er soms te lange wachtrijen, wat slecht is voor de doorstroming, ook is dit weer nadelig voor fietsers en voetgangers die willen oversteken.

Door het weghalen van de verkeerslichten zou de doorstroming moeten verbeteren. Om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te vergroten komen er wel zogenoemde doseerlichten. Deze gaan aan als fietsers of voetgangers, maar ook gemotoriseerd verkeer uit de zijstraten, te lang moeten wachten.

Ook moet door de herinrichting het kruispunt simpeler worden, waarmee het oversteken ook weer makkelijker gaat. De busbaan komt te vervallen. Door de nieuwe inrichting kunnen er zes nieuwe bomen geplaatst worden en honderden struiken.

Het ontwerp dat er nu ligt wordt nog een keer verder uitgewerkt. De nieuwe kruising moet, als alles volgens plan verloopt, volgend jaar in de zomer klaar zijn.

Kruising

Het verkeersplein op de kruising van ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat werd in 2017 al heringericht. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de inrichting moest na oplevering aangepast worden. Eerder dit jaar werd duidelijk dat er nog steeds relatief veel ongelukken gebeuren, op dit moment loopt er wederom een onderzoek naar de verkeerssituatie aldaar.