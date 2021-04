Kruisingen bij Moldaudreef in Utrecht moeten veiliger en gaan op de schop

Twee kruisingen bij de Moldaudreef in de Utrechtse wijk Overvecht moeten volgens de gemeente opnieuw worden ingericht. De regels op de verkeerspleinen zouden nu te onduidelijk zijn, waardoor er in het verleden verschillende ongevallen zijn geweest.

Het gaat om de kruisingen bij de Neckardreef en de Wolgadreef. Op de gelijkwaardige kruising Moldaudreef/Neckardreef zijn sinds 2014 elf ongevallen geregistreerd, waarvan één met een gewonde tot gevolg. “Door de onduidelijkheid over de voorrang twijfelen weggebruikers en wordt de kruising als verkeersonveilig beschouwd”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Op de kruising bij de Wolgadreef, waar het verkeer op de Moldaudreef voorrang heeft, zijn sinds 2014 vijf ongevallen geregistreerd. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. Bussen, fietsers en voetgangers ervaren hier volgens de gemeente problemen met het oversteken van het verkeersplein.

Subsidie

De afgelopen periode is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de problemen aan te pakken en ook wat dat zou kosten. Met subsidies vanuit onder andere het Rijk en de provincie is het nu volgens de gemeente mogelijk om de kruisingen ‘aanzienlijk’ te verbeteren.

Zo is het mogelijk om een rotonde aan te leggen bij de kruising met de Wolgadreef. Hierdoor zou het niet alleen makkelijker worden om het verkeersplein over te steken, een rotonde zorgt er ook voor dat automobilisten snelheid moeten verminderen. “Zeker voor verkeer vanaf de NRU zou dit, naast de drempel, een extra moment zijn om te beseffen dat men een woonwijk inrijdt.”

Neckardreef

Bij de gelijkwaardige kruising met de Neckardreef wil de gemeente een voorrangskruising met voorrang voor het verkeer op de Moldaudreef. “Door in het conceptplan verkeer op de Moldaudreef voorrang te geven, wordt de voorrangssituatie duidelijker voor alle verkeersdeelnemers. Daarnaast wordt aan beiden zijden op de Moldaudreef een drempel voorzien om de snelheid te verlagen.”

Om het voor voetgangers en fietsers makkelijker te maken de Moldaudreef over te steken moeten er bij beide verkeerspleinen zogenoemde middeneilanden komen. Dit zijn stukjes tussen beide rijbanen, waar geen verkeer rijdt. “Hiervan is de bedoeling om meer rust bij het oversteken en afslaan te realiseren.”

Groen

Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid wil de gemeente het moment ook gebruiken om het gebied te vergroenen en ervoor te zorgen dat straks het regenwater beter weg kan sijpelen in de bodem.

Voordat de plannen definitief worden gemaakt, krijgen omwonenden de mogelijkheid te reageren. Dat kan via de mail of telefonisch. Ook worden andere belanghebbenden geraadpleegd zoals de Fietsersbond en Veiligheidsregio Utrecht. De verwachting is dat de herinrichting medio 2022 begint.