Kruispunt Amsterdamsestraatweg–Lessepsstraat drie dagen dicht voor werkzaamheden
Kruising Amsterdamsestraatweg - Lessepsstraat. Foto: Google Streetview
Het kruispunt van de Amsterdamsestraatweg en de Lessepsstraat is vanaf maandag 15 tot en met woensdag 17 december overdag afgesloten voor autoverkeer. Het asfalt en de verkeersregelinstallatie worden vernieuwd. Tussen 07.00 en 19.00 uur worden auto’s omgeleid.

Er staan borden die de omleidingsroute voor auto’s aangeven. Voetgangers kunnen het kruispunt wel passeren. Voor fietsers zijn verkeersregelaars aanwezig.

Buslijn 3 – die rijdt tussen Utrecht CS, Overvecht en Zuilen – volgt een omleidingsroute. Halte Muyskenweg is tijdelijk buiten gebruik. Er komt een tijdelijke halte aan de Amsterdamsestraatweg ter hoogte van het Julianapark.

Wat gaat er gebeuren?

Het asfalt op de kruising is volgens de gemeente dusdanig slecht dat twee lagen vervangen moeten worden. Ook wordt de markering aangepast. De verkeerslichten en een deel van de verkeersinstallatie zijn verouderd en worden daarom vervangen. De nieuwe armaturen worden voorzien van duurzame ledlampen.

Daarnaast worden tegels verwijderd om de boom meer groeiruimte te geven. Ook wordt de oversteek voor voetgangers en fietsers veiliger en toegankelijker gemaakt.

