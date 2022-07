Kruispunt Bartholomeusbrug-Nicolaas Beetsstraat-Catharijnesingel in Utrecht dit weekend dicht

Het kruispunt Bartholomeusbrug-Nicolaas Beetsstraat-Catharijnesingel gaat vanaf vanavond, vrijdag 15 juli, 19.00 uur dicht voor al het verkeer. Dat gebeurt omdat het kruispunt wordt heringericht.

Naast het kruispunt, blijft ook het stuk Catharijnesingel tussen de Nicolaas Beetsstraat en het Moreelsepark nog dicht. Aanstaande maandagochtend, om 06.00 uur, zijn zowel het kruispunt als de Catharijnesingel weer open voor al het verkeer.

“Asfalt maakte plaats voor klinkers, er ligt een nieuw fietspad (wel asfalt) en je wandelt vanaf maandag met uitzicht op de singel”, schrijft projectorganisatie CU2030. Verder mogen auto’s er 30 kilometer per uur rijden.

Groen

“Er komt nog meer groen: we planten later dit jaar nog bomen en er komt groen op de oversteekplaatsen”, zegt CU2030. “Voor licht in de duisternis komen speciale singellantaarns.”

Vanaf maandag 15 augustus wordt er gewerkt aan het stuk Catharijnesingel tussen de Marga Klompébrug en Hoog Catharijne.