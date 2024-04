Kunstenaar Daniël Roozendaal uit Utrecht maakt 12 jubileumontwerpen voor OV-fiets

Kunstenaar Daniël Roozendaal uit Utrecht heeft voor NS twaalf nieuwe ontwerpen gemaakt voor de OV-fiets. Iedere provincie heeft een gepersonaliseerd ontwerp gekregen. Op de Utrechtse variant staat uiteraard de Domtoren.

De actie van de NS is ter ere van het vijftienjarig bestaan van de OV-fiets. Op elke fiets zijn minimaal vier bekende provinciale kenmerken te zien. Wie de fiets toevallig bij een uitleenpunt wil aantreffen moet wel geluk hebben, per provincie zijn er vijf fietsen.

“De meeste highlights op de fiets zijn overduidelijk”, aldus Roozendaal. Hij wil nog niets kwijt over de ontwerpen. “Bij sommige kenmerken wil ik de reiziger uitdagen iets langer na te denken. Ik ben benieuwd of reizigers alle kenmerken herkennen en wie er straks een ritje maakt op de speciale fietsen.”

De OV-fiets is in vijftien jaar tijd niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De vraag naar OV-fietsen ziet NS nog jaarlijks stijgen. Reizigers maakten in 2023 5,9 miljoen ritten op de OV-fiets. Dat is een stijging van een half miljoen ten opzichte van 2022. Inmiddels zijn er 22.500 fietsen beschikbaar, verdeeld over 288 locaties.