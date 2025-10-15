Kunstenaars kunnen in najaar 2027 weer in de Vlampijpateliers in Utrecht

De ateliers aan de Vlampijpstraat moeten eind 2027 klaar zijn voor gebruik. Met de bekendmaking van de planning lijkt na lang gesteggel eindelijk een einde in zicht voor de verbouwing. Kunstenaars moesten de betaalbare werkplekken in de zomer van 2024 verlaten. Vijftig van hen willen na de verbouwing terugkomen.

Over de toekomst van de ateliers was jarenlang veel onzekerheid. De gemeente kocht de panden oorspronkelijk met het idee ze te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. In 2019 besloot de gemeente toch over te gaan op renovatie en de culturele broedplaatsen te behouden.

In 2024 kwam de onzekerheid weer terug, toen bleek dat het gebouw er slechter aan toe was dan gedacht. Een deel van het gebouw moest gesloopt worden. Voor een ander deel besloot de gemeente de portemonnee te trekken, want renoveren bleek hier alsnog goedkoper dan nieuwbouw.

Tot overmaat van ramp besloot de hoofdhuurder van het pand, de organisatie die verantwoordelijk is voor het verhuren van de ateliers, de kunstenaars drie maanden eerder op straat te zetten dan beloofd. De kunstenaars stonden perplex, spanden een zaak aan en kregen gelijk van de rechter.

Sinds de kunstenaars in 2024 het pand verlieten, is de asbest in het gebouw weggehaald. Een architect en ontwerpteam zijn bezig met het ontwerp, samen met een paar kunstenaars die al atelier hielden in het gebouw. “Het is bijzonder fijn dat wij als ex-huurders actief in dit proces worden betrokken door de gemeente”, zegt kunstenaar Lou Vos die zich jarenlang in heeft gezet voor het behoud van de Vlampijpateliers. “De plannen voor de renovatie zien er goed uit en het voelt goed dat de gemeente er veel aan doet om de huur voor de autonome kunstenaars betaalbaar te houden.”

Betaalbaar

De gemeente zegt belang te hechten aan een betaalbare huurprijs voor de kunstenaars. Om de prijs te drukken doet ze daarom een jaarlijkse bijdrage van 184.500 euro, waarmee een deel van de verbouwingskosten gedekt moet worden. Vanuit de rijksoverheid is er subsidie gekomen voor een deel van het verduurzamen.

De gemeente is nog op zoek naar een nieuwe hoofdhuurder. De betaalbaarheid van de ateliers is een van de criteria waarop de gemeente de nieuwe huurder selecteert.

Hoeveel de kunstenaars uiteindelijk gaan betalen voor een atelier is nog niet bekend. Het bedrag zal wel hoger liggen dan de huurprijzen van voor de verbouwing. Daar staat volgens de gemeente wel een volgens de gemeente wel duurzaam, gerenoveerd en bijna energieneutraal gebouw tegenover.

“Door de huidige staat van het pand was het er in de zomer altijd erg warm en in de winter weer erg koud. Ik ben benieuwd naar hoe het straks zal zijn, als kunstenaar werken in ons vertrouwde maar gemoderniseerde gebouw”, sluit Lou af, “Er komt zelfs een lift.”