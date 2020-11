Kunstenares Marin Hondebrink maakt boek over haar vondsten als toiletjuffrouw

‘Artist as a Toilet Attendant, Facebook Memoires from a Public Toilet’ is het boek van kunstenares Marin Hondebrink, in samenwerking met Bas Fontein. Het is een naslagwerk van alle vondsten die ze deed tijdens haar werk als toiletjuffrouw.



Marin Hondebrink studeerde in 2016 af als beeldhouwer aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Tijdens haar studie aan de HKU kreeg ze een bijbaan als ‘service medewerker’ bij een openbaar toilet. En daar komt ze van alles tegen: een drol in het urinoir, een ogenschijnlijke crime scene – er was een fles rode wijn gevallen, of een bakje kip-samba in het toilet. Hondebrink legde alles wat ze tegen kwam vast en bundelde het in een boek genaamd ‘Artist as a Toilet Attendant, Facebook Memoires from a Public Toilet’.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Hondebrink weet niet meer precies sinds wanneer, maar op een gegeven moment begon ze haar verhalen en vondsten te delen op Facebook. “Je denkt op een gegeven moment: dit is toch niet normaal? En ik deelde dat om te laten zien aan andere mensen. Anders gelooft niemand me. En gedeelde smart is halve smart, hè”, lacht ze. En dan, serieus: “Maar er zijn dus wel echt mensen die dit doen.”

Kieskeurig in drollen

Zes jaar posten levert uiteindelijk genoeg materiaal op voor een boek. Dat maakt Hondebrink samen met een oud-docent van haar kunstacademie, Bas Fontein. Hondebrink: “Hij heeft een selectie gemaakt van de foto’s, want ik zag het niet meer – ik was er al te lang mee bezig.” En soms was het maken van de selectie nog lastig ook. “Je wordt toch kieskeurig in foto’s van drollen.”

Marin Hondebrink maakt zelf beeldende kunst, waarbij het onvermijdelijk is dat haar werk als toiletjuffrouw erin terugkomt. Ze maakt bijvoorbeeld installaties van maandverband of tampons. “Het ziet er soms wat viezig uit. Maar ik hou ook heel erg van het glimmende van een schoon toilet; ik ben echt een ekster.”

Die glans neemt Hondebrink ook mee in haar kunst. “Het is leuk als de aandacht van mensen wordt getrokken door iets glitterends, maar als ze dichterbij komen…” Dan kan het zomaar een tamponkunstwerk zijn.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Mooi cadeau

De kunstenares vindt het grappig dat haar boek zo veel aandacht krijgt. “Kennelijk vinden veel mensen dit interessant”, zegt ze. Vanaf zondag is het boek ‘Artist as a Toilet Attendant, Facebook Memoires from a Public Toilet’ te koop. Dat kan online en bij Kunstliefde aan de Nobelstraat. Marin Hondebrink aanstaande zaterdag al bij Kunstliefde te vinden om haar boek te signeren; “Een mooi cadeau voor de feestdagen.”