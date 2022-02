Kunstwandelingen in het UMC gedigitaliseerd

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) heeft een deel van hun kunst gedigitaliseerd, zodat deze ook toegankelijk is voor patiënten die hun bed of afdeling niet kunnen verlaten. Het gaat om de werken die langs de twee kunstroutes van het UMC hangen. De routes kunnen nu worden afgelegd met het infotainmentsysteem van het ziekenhuis, of op bijvoorbeeld telefoons en tablets.

De digitale route is ontwikkeld de Jona van Zetten, hoofd kunstzaken van het UMC, het facilitair bedrijf en IT afdeling. Op een plattegrond staat per ruimte aangegeven waar de kunstwerken hangen. Per kunstwerk is er een scherm met informatie en afbeeldingen. Ook zijn er zijn er teksten en vragen ontwikkeld om gebruiker te aan het denken te zetten.

Ontsnappen

Kunst kan volgens het UMC helpen even uit de wereld en hectiek van het ziekenhuis te stappen. Daarom begon het in de jaren ‘80 met het aanleggen van een eigen collectie. “het UMC Utrecht wil een aangename en gastvrije omgeving bieden aan iedereen die er korter of langer verblijft.” vindt Van Zetten. “Kunst kan een venster naar buiten bieden, verwonderen, inspireren of verrassen.”

Het ziekenhuis heeft in totaal meer dan 2.100 werken in haar collectie, dus nog lang niet alles is digitaal te zien. “De vernieuwde webpagina biedt de mogelijkheid om de informatie over de kunstcollectie uit te breiden, een mooie toevoeging aan het UMC.”

De kunstwandelingen zijn overigens voor iedereen online te volgen.

