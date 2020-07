Kunstwerk Grote Ster na twee jaar terug aan de Utrechtse Singel

Het kunstwerk Grand Astre (Grote Ster) staat na ruim twee jaar weer aan de singel in Utrecht. Het bronzen beeld moest tijdelijk wijken voor de voorbereidingen voor het herstel van het water.

De Grote Ster staat voor nu even op een tijdelijke plek bij de singel, maar is vanaf 12 september weer in volle glorie te bewonderen. Dan is de singel weer helemaal rond. Het kunstwerk komt dan op een vaste plek te staan in het Willemplantsoen.

Met een grote grijparm werd het beeld begin juli 2018 in een vrachtwagen geladen en naar een depot gebracht. Daar is het kunstwerk schoongemaakt en stond het de rest van de tijd opgeslagen. Het beeld is gemaakt door de Zwitser André Ramseyer. In 1974 werd het aan de singel neergezet.