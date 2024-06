Kunstwerk voor Utrechtse gastarbeiders onthuld: ‘Is bedoeld om arbeidsmigranten meer erkenning te geven’

Onder het toeziend oog van ongeveer tweehonderd mensen werd zondag in het Majellapark een kunstwerk onthuld waarmee de Utrechtse gastarbeiders worden geëerd. Veel van deze arbeidsmigranten werkten in Lombok in onder andere de voormalige machinefabriek Jaffa, die op steenworp afstand lag van het park.

Het kunstwerk bestaat uit twee delen. Het grootste deel staat in het Majellapark, en bestaat uit drie platen en een voet. Het tweede deel is te vinden op de Mariaplaats vlak bij de Marga Klompébrug, en is in feite een bankje rondom een boom waarin koffers zijn afgebeeld. Deze plek is gekozen omdat het tussen het station en de Oudegracht ligt, en dit een route was die veel gastarbeiders liepen.

Tussen 1960 en 1970 kwamen vanuit Turkije, Marokko, Italië, Spanje, Griekenland en (voormalig) Joegoslavië arbeiders naar Nederland en naar Utrecht om in de industrie te werken. Deze mensen en hun families vestigden zich in de stad en hebben volgens de gemeente een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopbouw en economische groei van de stad na de Tweede Wereldoorlog.

Onthulling

Ongeveer tweehonderd mensen waren zondagmiddag bij de onthulling in het Majellapark, waaronder de wethouders Eva Oosters en Linda Voortman en de Turkse ambassadeur. Het initiatief voor het kunstwerk kwam van de Turkse Ondernemers Vereniging (TOV) en beide werken zijn gemaakt door Aimée Zito Lima.

“Dit kunstwerk is bedoeld om arbeidsmigranten meer erkenning te geven”, zegt wethouders Eva Oosters. “En daarmee Utrechters, ook de jongere generatie, bewuster te maken van hun geschiedenis. Met dit permanente kunstwerk is er nu ook een blijvende herinnering.”