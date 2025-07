Kunstwerk Zeelandschap krijgt deze maand nieuwe plek in Utrecht

Het veelbesproken kunstwerk Zeelandschap van kunstenaar David van de Kop krijgt deze maand een nieuwe plek in de Vierseizoenentuin op bedrijventerrein Papendorp. De vier elementen worden in juli geplaatst. Eén onderdeel – het zogenoemde kadereliëf – wordt in het najaar opnieuw gemaakt, omdat verhuizen niet mogelijk bleek.

Na afronding van de werkzaamheden worden ook vijf nieuwe bomen geplant door de huidige beheerder van het park. De gemeente organiseert bij oplevering een feestelijke opening.

Langverwachte terugkeer

Het 35.000 kilo zware kunstwerk stond sinds de jaren 80 op het Smakkelaarsveld, maar moest eind 2023 worden weggehaald vanwege nieuwbouw op die plek. Na tijdelijke opslag en een zoektocht naar een nieuwe locatie, is nu in samenwerking met de Vereniging Parkmanagement Papendorp een passende plek gevonden.

“Hier komt het kunstwerk weer goed tot zijn recht, net zoals ooit op het Smakkelaarsveld,” schrijft het college van burgemeester en wethouders. “Het voegt een nieuwe belevingslaag toe aan het park. De erven van de kunstenaar en het Parkmanagement zijn blij met deze locatie.”

Eén van de grootste keramische kunstwerken van Nederland

Zeelandschap – oorspronkelijk De Elementen genoemd – werd in de begin jaren ‘80 ontworpen door David van de Kop. Hij wilde met het kunstwerk een plek in de stad creëren waar men zich terug kan trekken en realiseren dat er meer bestaat dan de economische ruimte van de binnenstad.

De vier abstracte, gemetselde en geglazuurde keramische sculpturen in blauw, terracotta, geel en wit doen denken aan vormen uit de natuur en het Zeeuwse landschap. Het is een van de grootste keramische kunstwerken in Nederland. Het kunstwerk kreeg als naam ‘De Elementen’ maar werd al snel in de volksmond beter bekend als het Zeelandschap.

Bekostiging en uitvoering

De herplaatsing wordt uitgevoerd door dezelfde aannemer die in de jaren tachtig ook betrokken was bij de oorspronkelijke plaatsing. De kosten worden gedekt door bijdragen van projectontwikkelaar Lingotto, de Grondexploitatie Stationsgebied en het begrotingsprogramma Levendige en gezonde stad.