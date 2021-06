Kwart Utrechtse mbo-studenten heeft te maken met discriminatie bij stage zoeken

Ongeveer een kwart van de Utrechtse mbo-studenten geeft aan discriminatie te hebben ervaren of een vermoeden hierover te hebben bij het zoeken van hun stage. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente Utrecht en de Utrechtse mbo-instellingen hebben laten uitvoeren door het Verwey-Jonker Instituut.

Het onderzoek was bedoeld om discriminatie op grond van gender, migratieachtergrond en religie in kaart te brengen. Daarvoor zijn 577 sollicitaties verstuurd naar 288 vacatures. Ook was er een vragenlijst over persoonlijke ervaringen met stagediscriminatie, die is door 600 Utrechtse mbo-studenten ingevuld.

“Dit onderzoek naar stagediscriminatie in het mbo is om meerdere redenen bijzonder”, zegt Mehmet Day, onderzoeker van het Verwey-Jonker Instituut. “Het is de eerste keer dat zowel objectieve als ervaren discriminatie tegelijk zijn onderzocht, in de lokale context van stagediscriminatie. Met praktijktesten hebben we de objectieve discriminatie vastgesteld en met vragenlijsten en interviews hebben we de ervaren discriminatie in kaart gebracht. Dat geeft samen een compleet beeld. Het is ook voor het eerst dat er lokaal naar stagediscriminatie wordt gekeken.”

Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van discriminatie op alle drie de onderzochte gebieden: gender, migratieachtergrond en geloofsovertuiging. Vrouwelijke studenten blijken, met name in de bouw en techniek, een grotere kans te hebben op een positieve reactie van een stagebedrijf dan mannelijke studenten met dezelfde kenmerken.

Een kwart

Ongeveer een kwart van de Utrechtse mbo’ers geeft aan bij het zoeken naar een stage discriminatie te hebben ervaren of hierover een vermoeden te hebben. Tijdens de stage ervaart een op de acht studenten discriminatie. In beide gevallen gaat het om discriminatie op basis van opleidingsniveau, het land waar hun ouders of grootouders geboren zijn, geloof, kleding en/of uiterlijk en huidskleur.

Mbo-studenten met een islamitische geloofsovertuiging hebben volgens het onderzoek, met name in de ICT-sector, een kleinere kans op een positieve reactie van een stagebedrijf. Ook blijkt dat studenten met een naam die kan verwijzen naar een migratieachtergrond minder kans hebben op een stageplaats dan studenten die op basis van hun naam geen migratieachtergrond lijken te hebben.

Alleen in de sectoren zorg en welzijn wordt niet gediscrimineerd op basis van migratieachtergrond. In die sectoren hebben bijvoorbeeld studenten met een islamitische geloofsovertuiging een grotere kans op een positieve reactie.

Aanbevelingen

Het Verwey-Jonker Instituut doet in het onderzoek aanbevelingen voor gelijke kansen op de stagemarkt. De aanbevelingen zijn bedoeld voor studenten zelf, professionals en werkgevers. De gemeente, de mbo’s en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SSB) werken op basis van de aanbevelingen aan een gezamenlijke aanpak om ‘een veilig leer- en werkklimaat te bevorderen waarbij studenten zich gehoord voelen en waar open gesproken kan worden over gevoelige onderwerpen’.

Binnenkort is er bijvoorbeeld een expertmeeting met werkgevers in de regio en komt er een routekaart om onderwijsprofessionals en mbo-studenten inzicht te geven in wat ze kunnen doen als ze discriminatie vermoeden. Verder gaan mbo’s hun vertrouwenspersonen helpen bij de begeleiding van studenten die te maken hebben met discriminatie.

Onacceptabel

“Discriminatie is hoe dan ook onacceptabel”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “In gesprekken die ik met mbo-studenten en mbo-medewerkers heb, komt het onderwerp stagediscriminatie met enige regelmaat aan de orde. Er is in het verleden echter nooit echt onderzoek gedaan naar stagediscriminatie en waar Utrechtse mbo’ers tegenaan lopen. Ik schrik van de resultaten. Met dit onderzoek en de aanbevelingen kunnen we nu veel gerichter stagediscriminatie aanpakken en tegelijkertijd studenten begeleiden en ondersteunen.”