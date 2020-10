Kwart van de Utrechtse schoolgebouwen voldoet niet aan ventilatierichtlijnen

Een kwart van de schoolgebouwen in Utrecht voldoet niet aan de geldende ventilatierichtlijnen. Dat blijkt uit een inventarisatie die schoolbesturen en de gemeente Utrecht op verzoek van het ministerie hebben gedaan. De ventilatie van schoolgebouwen ligt onder een vergrootglas van de aanpak van het coronavirus.



Van de 177 schoolgebouwen in de gemeente Utrecht blijken 47 gebouwen actie te moeten ondernemen om de ventilatie te verbeteren. Het gaat om 32 permanente en 15 tijdelijke locaties, van zowel basisscholen als middelbare scholen.

De gemeente gaat samen met een installatiedeskundige, de GGD en de schoolbesturen kijken welke maatregelen nu getroffen kunnen worden en welke maatregelen op de lange termijn. Bij 130 scholen in de stad is volgens de gemeente geen verdere actie nodig. Volgens de gemeente is er op dit moment geen aanleiding om scholen in Utrecht te sluiten.

Maatregelen

De gemeente gaat in klaslokalen gebruik maken van CO2-meters, die meten of er genoeg frisse lucht in de lokalen is. Docenten kunnen de meter aflezen en zien of de CO2-grens overschreven wordt. Volgens de gemeente zijn de meters inmiddels besteld, maar is de levertijd lang omdat de vraag groot is. “Met de schoolbesturen wordt besproken waar en wanneer ze geplaatst worden. We geven de prioriteit aan de schoolgebouwen die nog geen ventilatiesysteem hebben”, aldus de gemeente.

Sommige schoolgebouwen worden op een natuurlijke manier geventileerd, door bijvoorbeeld ramen en deuren open te zetten. Waar nodig en mogelijk worden extra ventilatiemanieren toegevoegd, zoals het vervangen van dichte ramen door ramen die open kunnen en het plaatsen van ventilatieroosters boven ramen.

Huidige inzichten

De GGD en het RIVM adviseren om ruimten in scholen regelmatig te luchten door ramen en deuren open te zetten. Recirculatie van lucht binnen een ruimte, door bijvoorbeeld aircosystemen, moet zo veel mogelijk worden voorkomen.

Bouwbesluit

Scholen in Utrecht moeten voldoen aan het bouwbesluit van 2012. Dat betekent dat klimaatinstallaties worden onderhouden en gecontroleerd door de eigenaar van het schoolgebouw. Dat is het schoolbestuur of de gemeente. Installaties worden als dat nodig is gereinigd en filters worden vervangen. Oudere gebouwen met natuurlijke ventilatie vallen niet onder het bouwbesluit. In die gebouwen moet veel geventileerd worden met ramen en deuren open.

Het ministerie heeft op 1 oktober besloten om 360 miljoen euro uit te trekken voor een permanente oplossing voor scholen om te kunnen voldoen aan de richtlijnen voor ventilatie. De gemeente zegt zeker gebruik te gaan maken van die financiële middelen.