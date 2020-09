Kwetsende uitspraak medewerker Utrechtse ROC Vondellaan; ‘We zijn enorm geschrokken’

Studenten maken ophef op sociale media om kwetsende uitspraken door een medewerker van ROC Vondellaan in Utrecht. In de opnamen van een videocall is de opmerking ‘Was het weer een mocro?’ te horen.

Op de Instagram van de Utrechtse rapper Djezja, zijn echte naam is Karin Fetheddine (26), verschijnen op dinsdagavond twee opnamen. Daarop is een videocall tussen medewerkers te zien. Het gesprek gaat over studenten die vervelend zouden zijn geweest tijdens een les. “Er was een aantal die er constant doorheen zat te tetteren”, zegt een van de docenten. Vervolgens: “Ik heb er eentje verwijderd die gewoon niet stopte.” Een docent, die op de opnamen niet zichtbaar in beeld is, reageert: “Was het weer een mocro?”

In een tweede opname is te zien hoe één van de studenten in de videocall reageert op de uitspraak: “Ik ben woedend, echt woedend en verdrietig dat je dit zegt. Ik vind het zo erg. En dat je er dan ook nog eens op deze manier mee omgaat, dat vind ik echt onacceptabel. En ik ga nu mijn microfoon uitzetten, want ik merk dat ik echt heel boos begin te worden.”

Maatregelen

Velen reageren kritisch op de video’s op Instagram, waaronder ook studenten van ROC Midden-Nederland: “Als student bij deze school meld ik dat voor dit incident deze school al niet zo denderend was met hoe deze school dingen regelt. […] Een school met docenten die geen les kunnen geven en dan ook nog racisten.”

Ook ROC Midden-Nederland reageert, via een statement op hun eigen Instagram: “We zijn enorm geschrokken van de uitspraken van een van onze medewerkers. Natuurlijk distantiëren we ons hiervan.”

Een woordvoerder van ROC Midden-Nederland laat weten dat de videocall in kwestie niet zichtbaar had moeten zijn voor studenten. De opleiding kondigt aan in gesprek te gaan met de betreffende medewerkers en noodzakelijke maatregelen te nemen. Over wat deze maatregelen inhouden, wil het ROC vanwege het behouden van een veilige omgeving voor zowel de studenten als de medewerkers, geen verdere uitspraken doen.