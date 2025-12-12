Laad- en losplek in Biltstraat blijft vaste locatie voor anti-abortusdemonstranten

De laad- en losplek in de Biltstraat, in de buurt van Het Vrelinghuis, is de locatie waar anti-abortusdemonstranten zich mogen bevinden. Burgemeester Sharon Dijksma zei gisteren tijdens het wekelijkse vragenuurtje dat deze plek nog steeds de beste optie is.

Op 3 december werd bekend dat burgemeesters bij wanordelijkheden het recht hebben om een verbod te leggen op demonstraties voor de ingang van abortusklinieken. Wel moet de alternatieve locatie binnen zicht- en gehoorafstand van abortuskliniekbezoekers zijn.

Verschillende partijen wilden naar aanleiding van deze uitspraak van de Raad van State weten welke mogelijkheden het Utrechtse college ziet om demonstraties bij Het Vrelinghuis op afstand te zetten.

“We hebben in het verleden de praktijk gehad om de demonstranten op de laad- en losplek iets verderop in de Biltstraat te laten staan”, reageerde de burgemeester. Wat het college betreft blijft dat zo.

“Met deze uitspraak in de hand gaan wij ook door met die praktijk”, zei Dijksma. “Dat betekent dat individuele demonstranten en ook groepen demonstranten niet voor de ingang van Het Vrelinghuis kunnen staan.” En, vervolgde de burgemeester, zo kunnen vrouwen niet direct door hen worden aangesproken.

‘Ongehinderd naar de kliniek’

Burgemeester Dijksma zei verder erg blij te zijn met de uitspraak van de Raad van State. “Deze uitspraak bekrachtigt onze aanpak van de demonstraties en versterkt het juridisch kader om ervoor te zorgen dat vrouwen ongehinderd naar de kliniek kunnen.”

De burgemeester benadrukte ook nog dat onaangekondigde, individuele protestacties geen demonstraties zijn. Die worden dan ook niet beschermd door het demonstratierecht. “Zeker in situaties waarbij mensen worden aangeklampt, is het voorgekomen dat mensen zijn aangehouden door de politie.”