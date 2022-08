Laadpaal voor elektrische auto in Utrecht gemiddeld op 300 meter afstand

Waar je ook in Utrecht bent, een laadpaal voor een elektrische auto is gemiddeld op 300 meter afstand. In Amsterdam en Den Haag is het met 220 meter nog net iets minder verder, in Rotterdam zit de paal gemiddeld op 360 meter afstand.

Er komen steeds meer laadpalen bij voor elektrische auto’s. In Utrecht wordt per buurt gemeten of een laadpaal veel gebruikt wordt en of er daardoor meer nodig zijn. Op dit moment is er gemiddeld op 300 meter afstand een laadpaal te vinden, dat berekende energiebedrijf Zonneplan uit.

Zoals te verwachten zijn de regionale verschillen erg groot in Nederland. In vergelijking met andere grote steden valt het verschil wel mee, in de Randstad hoeven automobilisten niet heel ver te rijden voor een laadpunt. Maar er zijn gemeentes in Friesland en Groningen waar men gemiddeld twintig kilometer moet rijden voor een publiek laadpunt.