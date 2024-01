Laadpalen in Utrecht gaan minder hard laden; maatregel nodig want elektriciteitsnet is vol

De krapte waar het elektriciteitsnet in Utrecht al enige tijd mee kampt, raakt binnenkort ook eigenaren van elektrische auto’s in Utrecht. Laadpalen gaan namelijk minder hard laden; de capaciteit wordt ‘afgeknepen’ om het stroomnet minder heftig te belasten. Concreet: het opladen van een auto tussen 16.00 en 20.00 uur gaat langer duren.

De problemen met netcongestie – een vol elektriciteitsnetwerk – worden steeds meer zichtbaar. Er wordt al jaren voor gewaarschuwd. Een groeiende stad, en een stad die wil verduurzamen, heeft nou eenmaal steeds meer stroom nodig.

In Utrecht zorgt het onder meer voor vertraging bij bouwprojecten, want een gebouw dat niet op het elektriciteitsnetwerk aangesloten kan worden, is eigenlijk niet bruikbaar. Bijna 90 procent van alle bouwprojecten die in de steigers staan, hebben in meer of mindere mate last van netcongestie.

Maatregelen

De komende jaren moeten er miljoenen en miljarden euro’s door overheden en netbeheerders geïnvesteerd worden om de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen.

Er zijn ook maatregelen waarbij de capaciteit van het stroomnet niet zozeer toeneemt, maar anders wordt ingezet. Er zijn bijvoorbeeld piekmomenten op een dag dat mensen veel elektriciteit gebruiken. Daar komt ook de maatregel vandaan om de capaciteit van laadpalen tussen 16.00 en 20.00 uur te verminderen. Dit moet later dit jaar geregeld gaan worden.